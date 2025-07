Apple lancia iOS 18.6 Beta 3: tutte le novità

In parallelo con lo sviluppo di iOS 26, Apple prosegue anche la costruzione di un aggiornamento particolarmente importante per gli iPhone, soprattutto in Europa. Con il lancio della Beta 3, infatti, si avvicina il rilascio di iOS 18.6: una nuova versione del sistema operativo mobile di Cupertino che introdurrà un nuovo sistema di installazione per le app e i marketplace di terze parti.

iOS 18.6 è un po’ più vicino al lancio finale

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.6 Beta 3 (22G5073b) è disponibile da oggi nel canale “Developer Beta” per gli sviluppatori ed è compatibile con tutti i dispositivi precedentemente aggiornabili ad iOS 18. Anche in questa beta, le novità scarseggiano: il nuovo sistema di installazione per le app e i marketplace di terze parti sembra non essere ancora presente e potrebbe arrivare direttamente con la versione finale dell’aggiornamento.

Per effettuare il download di iOS 18.6 Beta 3 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “iOS 18 Developer Beta” per proseguire con l’installazione.