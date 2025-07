Apple porta in tribunale il leaker che ha svelato in anteprima iOS 26

Sembra proprio che ad Apple non siano piaciute le anticipazioni sul nuovo iOS 26, tanto da convincere la compagnia di Cupertino a sporgere denuncia contro lo youtuber che per primo ha mostrato in anteprima le novità del sistema operativo mobile per iPhone: Jon Prosser.

Apple contro Jon Prosser: i video in anteprima di iOS 26 finiscono in tribunale

Crediti: Genius Bar Podcast

In queste ore, Apple ha sporto denuncia in California, accusando Jon Prosser di appropriazione indebita di segreti commerciali e di violazione del Computer Fraud and Abuse Act. Lo youtuber, infatti, è accusato di aver condiviso video e immagini del nuovo sistema operativo iOS 26 senza alcun tipo di autorizzazione, diverse settimane prima dell’annuncio ufficiale.

La vicenda, adesso, finirà inevitabilmente in tribunale, anche se Jon Prosser ha già contestato la denuncia asserendo di non aver in alcun modo aver avuto accesso diretto alle informazioni imputate da Apple, ma che quest’ultime gli sarebbero state inviate. Lo youtuber, infatti, ha dichiarato di non aver accesso ad alcun dispositivo, account o password che possa in qualche modo appartenere direttamente alla compagnia di Cupertino.

La denuncia è soltanto il primo passo: è molto probabile che già nei prossimi giorni possano emergere importanti nuovi dettagli su questa vicenda.