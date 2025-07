Apple CarPlay Ultra è arrivato, ma il nuovo infotainment non piace a nessuno

Annunciato ben 3 anni fa, la nuova versione di Apple CarPlay sta finalmente per fare il suo debutto a bordo delle automobili, sotto il nome di “Ultra“. Tra ridardi, rinvii e problemi, la compagnia di Cupertino non è riuscita a rispettare la scadenza del 2024, ma in questi giorni il nuovo CarPlay Ultra farà finalmente la sua comparsa come sistema di infotainment delle Aston Martin.

La nuova generazione di Apple CarPlay è finalmente arrivata

Crediti: Apple

CarPlay Ultra permette agli utenti di utilizzare i comandi sullo schermo, i pulsanti fisici e Siri per gestire il sistema di infotainment dell’automobile, includendo anche la climatizzazione, la riproduzione musicale e il navigatore. Nelle prossime settimane, l’aggiornamento entrerà ufficialmente in rollout sulle automobili supportate in Canada e Stati Uniti, partendo dalle Aston Martin ed in seguito anche su Hyudai, Kia e Genesis.

Secondo quanto emerso da un report del Financial Times, tuttavia, Apple starebbe avendo non poche difficoltà a convincere i produttori di automobili ad utilizzare il nuovo sistema. Il report, infatti, suggerisce che brand del calibro di Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar e Renault abbiano preso le distanze da questa nuova versione di CarPlay, a causa dell’utilizzo completo del cruscotto del veicolo.

Più recentemente, anche BMW ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di integrare il nuovo CarPlay Ultra nella dashboard delle proprie auto, in una situazione che sembra essere sempre più difficile per Apple, che potrebbe ritrovarsi senza partner per il lancio del sistema.

Per utilizzare CarPlay Ultra è necessario essere in possesso di un iPhone 12 o successivi con almeno iOS 18.5. Questa nuova versione del sistema di infotainment è in grado di sfruttare tutti i display presenti nell’auto: questo significa che chi ha un cruscotto digitale con schermo (come nell’immagine di copertina), potrà visualizzare direttamente lì tutte le informazioni provenienti dal proprio smartphone.

Apple, inoltre, ha annunciato che anche CarPlay Ultra potrà godere del nuovo Liquid Glass Design in arrivo con iOS 26. La nuova interfaccia grafica, infatti, sarà abilitata anche su questa nuova versione Ultra, dopo ovviamente che il proprio iPhone sarà aggiornato alla versione del sistema operativo in arrivo a settembre.

Al momento, purtroppo, non si conoscono i tempi per l’arrivo di Apple CarPlay Ultra anche in Italia, ne tantomeno le automobili che supporteranno questo sistema.

Ultimo aggiornamento: 24 luglio