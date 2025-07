Chrome OS diventerà parte di Android: adesso c’è la conferma ufficiale

Lanciato nel 2009 come un sistema operativo pensato per quelli che allora erano portatile definiti “netbook“, Chrome OS è sempre stato al centro dei rumor per una eventuale fusione con Android. Già lo scorso novembre, tuttavia, le voci si erano intensificate e in questi giorni sembra essere arrivata finalmente la conferma ufficiale: il sistema operativo desktop di Google si unirà a quello mobile.

Chrome OS e Android insieme per formare un’unica piattaforma, parola di Google

Crediti: Google

Con le emergere delle indiscrezioni di un possibile Google Pixel Laptop, erano tornati in auge anche i rumor che volevano Chrome OS e Android uniti in un singolo sistema operativo multi-piattaforma. Quelle che però più di 8 mesi fa erano semplici indiscrezioni, da oggi possono essere trattate come notizie ufficiali, grazie alla conferma del presente dell’ecosistema Android di Google.

“Intendiamo unire Chrome OS e Android in un’unica piattaforma e sono molto interessato a sapere come le persone usano i loro computer portatili oggigiorno e cosa riescono a fare” ha dichiarato Sameer Samat durante un’intervista ai microfoni di TechRadar.

Per la prima volta, quindi, Google ha confermato l’intenzione di unire i due sistemi operativi in un’unica piattaforma che possa funzionare sia sugli smartphone che su tablet e computer portatili. In futuro, quindi, è escluso che possa effettivamente arrivare il tanto vocifera Google Pixel Laptop.