AliExpress infiamma l’estate con i saldi di luglio: sconti fino al 60% con coupon esclusivi

Le promozioni di AliExpress stanno diventando un appuntamento mensile fisso, con la possibilità di risparmiare ogni volta sempre di più grazie ad offerte incredibili e coupon esclusivi. Il mese di luglio porta con sé le “Offerte d’Evasione“, che infiammano l’estate con sconti fino al 60% e la possibilità risparmiare ancora di più in base alla propria spesa.

Anche questi nuovi saldi di luglio su AliExpress portano grandi sconti sui migliori prodotti tech, moda e per la casa, con la possibilità di risparmiare fino al 60% sui prezzi di listino e massimizzare lo sconto con coupon che si applicano direttamente al carrello. Anche per questo evento, è possibile utilizzare i codici sconto esclusivi di GizChina e GizDeals, mentre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro gruppo cashback per portare a casa un ulteriore credito da spendere al termine dell’evento!

GIZDEAL3 : Sconto di 3€ su una spesa minima di 29€

: Sconto di 3€ su una spesa minima di 29€ GIZDEAL6 : Sconto di 6€ su una spesa minima di 49€

: Sconto di 6€ su una spesa minima di 49€ GIZDEAL10 : Sconto di 10€ su una spesa minima di 79€

: Sconto di 10€ su una spesa minima di 79€ GIZDEAL20 : Sconto di 20€ su una spesa minima di 159€

: Sconto di 20€ su una spesa minima di 159€ GIZDEAL30 : Sconto di 30€ su una spesa minima di 239€

: Sconto di 30€ su una spesa minima di 239€ GIZDEAL40 : Sconto di 40€ su una spesa minima di 349€

: Sconto di 40€ su una spesa minima di 349€ GIZDEAL50: Sconto di 50€ su una spesa minima di 459€

Nel caso dovesse terminare la disponibilità di questa prima ondata di codici, è possibile utilizzare anche i nostri SUPER codici esclusivi per ottenere ulteriori sconti in base alla propria spesa. Di seguito la lista completa di tutti i coupon.

SUPERGIZDEAL2 : Sconto di 2€ su una spesa minima di 19€

: Sconto di 2€ su una spesa minima di 19€ SUPERGIZDEAL5 : Sconto di 5€ su una spesa minima di 39€

: Sconto di 5€ su una spesa minima di 39€ SUPERGIZDEAL7 : Sconto di 7€ su una spesa minima di 59€

: Sconto di 7€ su una spesa minima di 59€ SUPERGIZDEAL10 : Sconto di 10€ su una spesa minima di 7€

: Sconto di 10€ su una spesa minima di 7€ SUPERGIZDEAL15 : Sconto di 15€ su una spesa minima di 119€

: Sconto di 15€ su una spesa minima di 119€ SUPERGIZDEAL20 : Sconto di 20€ su una spesa minima di 169€

: Sconto di 20€ su una spesa minima di 169€ SUPERGIZDEAL30 : Sconto di 30€ su una spesa minima di 259€

: Sconto di 30€ su una spesa minima di 259€ SUPERGIZDEAL40 : Sconto di 40€ su una spesa minima di 369€

: Sconto di 40€ su una spesa minima di 369€ SUPERGIZDEAL50 : Sconto di 50€ su una spesa minima di 469€

: Sconto di 50€ su una spesa minima di 469€ SUPERGIZDEAL100: Sconto di 100€ su una spesa minima di 799€

Per tutte le informazioni su prodotti in sconto e i dettagli della promozione, vi lasciamo alla pagina ufficiale dell’evento di AliExpress.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.