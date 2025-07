Su AliExpress i saldi non finiscono mai: fino al 60% di sconto sui migliori brand con coupon extra!

Con i saldi estivi appena conclusi, per AliExpress è già tempo di pensare alla prossima promozione ed eccone arrivare una interamente dedicata ai migliori brand disponibili sul celebre shop online cinese. Con i Brand Savings al via oggi è possibile risparmiare fino al 60% sulle migliori marche, con i coupon extra per massimizzare il risparmio!

Con i Brand Savings di AliExpress il risparmio sulle migliori marche è assicurato!

Crediti: AliExpress

La promozione Brand Savings di AliExpress è disponibile dal 21 al 25 luglio e permette di risparmia sull’acquisto di prodotti delle migliori marche come ILIFE, GoPro, Magcubic, GMKTec, CHUWI, ANYCUBIC, Teclast, Anker e tantissimi altri ancora, con sconti fino al 60% e la possibilità di sfruttare i classici coupon per un risparmio extra in base alla propria spesa.

BSIT06 : Sconto di 6€ su una spesa minima di 59€

: Sconto di 6€ su una spesa minima di 59€ BSIT10 : Sconto di 10€ su una spesa minima di 99€

: Sconto di 10€ su una spesa minima di 99€ BSIT15 : Sconto di 15€ su una spesa minima di 139€

: Sconto di 15€ su una spesa minima di 139€ BSIT30: Sconto di 30€ su una spesa minima di 269€

Per tutte le informazioni su prodotti in sconto e i dettagli della promozione, vi lasciamo alla pagina ufficiale dell’evento di AliExpress.