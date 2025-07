Viaggia in sicurezza con le dash cam 70mai A810 e 4K Omni: oltre il 30% di sconto per il Prime Day

Il Prime Day di Amazon è finalmente arrivato e quale miglior momento per regalarsi finalmente un po’ di tranquillità e sicurezza in più quando si viaggia in auto? Con le offerte di 70mai, infatti, è possibile portare a casa delle ottime dash cam per la sorveglianza del proprio veicolo con sconti superiori al 30% sui prezzi di listino, per viaggiare in sicurezza, risparmiando.

70mai A810 e 4K Omni in sconto: la sicurezza in auto non è mai stata così economica

70mai Dash Cam 4K Omni offre un’esclusiva funzionalità di rotazione orizzontale, distinguendosi per la sua capacità di integrarsi senza soluzione di continuità in qualsiasi veicolo, non solo come strumento di protezione ma anche come elemento estetico. Questa innovativa dash cam è dotata di registrazione dual-channel con l’aggiunta di una telecamera posteriore, fornendo una copertura completa a 360° per una ripresa chiara da ogni angolazione.

La configurazione include una telecamera frontale 4K con sensore Sony STARVIS 2 e una telecamera posteriore 1080P HDR, che garantistico immagini vivide e realistiche in tutte le condizioni di illuminazione, anche grazie alla tecnologia Night Owl Vision per le riprese notturne. Le registrazioni avvengono in 4K e 60 FPS, catturando ogni tragitto ad alta o bassa velocità con grande fluidità e precisione.

Con la funzione Smart Parking Surveillance, questa dash cam può monitorare in tempo reale eventuali collisioni avvenute con la propria auto nei parcheggi, permettendo anche di controllare in tempo reale la posizione. In occasione del Prime Day, la dash cam 4K Omni può essere vostra con uno sconto del 20% sul prezzo di listino, al costo di 319.99€ per il bundle che include anche una scheda SD da 128 GB.

70mai Dash Cam 4K A810 è alimentata dal sensore Sony Starvis 2 IMX678 con supporto HDR, per garantire una visione diurna e notturna di livello superiore, con una maggiore chiarezza, una migliore accuratezza del colore e un’esposizione molto più bilanciata durante le registrazioni. La possibilità di impostare una frequenza di 60FPS (disponibile solo a 1080P) la rende particolarmente adatta per la registrazione in movimento rapido, aiutando a catturare numeri di targa e segnali stradali durante la guida ad alta velocità.

Anche per questo modello ritroviamo la Night Owl View per le registrazioni notturne in condizioni di scarsa luminosità, il Smart Parking Surveillance per il monitoraggio dell’auto quando è parcheggiata, il Super-Sensing ADAS, che rileva l’ambiente circostante e avvisa l’utente di potenziali problemi di sicurezza tramite avvisi vocali in tempo reale, coprendo uscite dalla corsia, collisioni frontali, traffico in movimento e collisioni con i pedoni.

La dash cam ha anche il GPS integrato, in modo da poter permettere la consultazioni di dati di viaggio fondamentali come velocità, tempo e coordinate, essenziali per denunce assicurative o di polizia, oltre a tracciare automaticamente il percorso di guida e consultarlo direttamente nell’app di 70mai. In occasione del Prime Day, il modello A810 è scontato del 31% sul prezzo di listino, con un costo di appena 179.99€ per il bundle che include camera frontale, camera posterie e una scheda SD da 128 GB.

