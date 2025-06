YouTube dice addio ai vecchi iPhone: ecco quali modelli non sono più supportati

Con l’avanzamento tecnologico è inevitabile che i dispositivi più vecchi vengano lasciati indietro senza supporto, ed è proprio quello che sta succedendo in questi giorni con l’app di YouTube. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, l’app per iOS della celebre piattaforma di streaming ha ufficialmente dismesso il supporto ufficiale per diversi dispositivi di Apple.

Avete un vecchio iPhone o iPad? Potreste non poter più vedere YouTube

Crediti: Apple

Con il lancio dell’aggiornamento 20.22.1 per l’app ufficiale di YouTube, Google ha alzato la versione minima di iOS con cui è compatibile il servizio di streaming video. Da iOS 15 si passa ad iOS 16, questo vuol dire che una manciata di iPhone e iPad sono diventati automaticamente incompatibili con YouTube, non potendo più effettuare aggiornamenti alle nuove versioni. Di seguito la lista completa.

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1st Gen)

iPad Air 2

iPad mini 4

iPod touch 7

Gli utenti dotati di questi dispositivi possono comunque utilizzare la versione web di YouTube tramite Safari, collegandosi direttamente al sito ufficiale.