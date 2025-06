Xiaomi festeggia l’estate con il Summer Black Friday: sconti imperdibili su tantissimi prodotti

Per celebrare l’imminente arrivo dell’estate, Xiaomi ha lanciato una nuova promozione che ripropone quello che è l’appuntamento più importante dell’anno con lo shopping online. Il nuovo Summer Black Friday dell’azienda cinese, infatti, propone tantissimi sconti su smartphone, tablet, smartwatch, accessori per la casa e tanto altro ancora.

Smartphone, tablet e tanto altro in offerta con il Summer Black Friday di Xiaomi

Crediti: Xiaomi

Dal 13 giugno fino al 30 giugno, Xiaomi celebra il Summer Black Friday: una nuova promozione che permette a tutti gli utenti di portare a casa i migliori prodotti della compagnia cinese a prezzi super scontati. Tra offerte lampo e coupon da applicare direttamente in pagina, durante queste oltre due settimane di promozione potrete trovare in sconto davvero di tutto. Qui sotto, per esempio, abbiamo stilato una lista delle prime offerte più interessanti.

POCO F7 Pro a 449.90€

a 449.90€ Redmi Note 14 a 129.90€

a 129.90€ Xiaomi Pad 7 Pro a 424.91€

a 424.91€ POCO Pad a 166.41€

a 166.41€ Redmi Pad Pro a 229.90€

a 229.90€ Redmi Pad SE 8.7 a 99.90€

Per tutte le informazioni sulla promozione, vi lasciamo alla pagina ufficiale sul sito di Xiaomi, dove troverete anche i prodotti attualmente in offerta e tutte le condizioni per ottenere un ulteriore risparmio sui vostri acquisti.

