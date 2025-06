Xiaomi SU7 Ultra debutta su Gran Turismo 7: adrenalina e stile!

Xiaomi e Polyphony Digital hanno annunciato una partnership unica nel suo genere, siglata in occasione del Round One del Gran Turismo World Series 2025. Nell’ambito di questa collaborazione, Xiaomi SU7 Ultra — il veicolo elettrico di punta di Xiaomi, ad alte prestazioni e di lusso — debutterà all’interno del celebre simulatore di guida Gran Turismo 7, disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, diventando ufficialmente il primo modello Xiaomi presente nella storia del franchise.

Annunciata la partnership ufficiale tra Xiaomi e Gran Turismo, con SU7 Ultra sotto i riflettori

Crediti: Xiaomi

Gran Turismo è ampiamente riconosciuto come uno dei simulatori di guida più realistici al mondo, grazie a parametri ingegneristici che rispecchiano le prestazioni reali dei veicoli. L’aggiunta di Xiaomi SU7 Ultra riflette l’ascesa delle auto elettriche intelligenti ad alte prestazioni all’interno del settore automotive.

A maggio 2025, Kazunori Yamauchi, ideatore di Gran Turismo, ha incontrato a Pechino Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi Group. Durante la visita, Yamauchi ha effettuato un test drive immersivo di Xiaomi SU7 Ultra e ha visitato la fabbrica di veicoli elettrici di Xiaomi a Yizhuang.

Durante l’evento di annuncio della partnership, Yamauchi ha sottolineato come Xiaomi SU7 Ultra rappresenti un punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche intelligenti, ponendo l’accento sulle sue prestazioni competitive.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi ha completato il suo ecosistema “Human x Car x Home” nel 2024 con il lancio della sua prima auto elettrica, SU7. Il modello top di gamma SU7 Ultra integra innovazioni proprietarie, tra cui l’HyperEngine V8 di Xiaomi (27.200 giri/min, 578 PS, 635 N-m), un sistema di configurazione trimotore proprietario. Con 1.548 CV, una velocità massima superiore a 350 km/h e un’accelerazione massima da 0 a 100 km/h di 1,98 secondi, SU7 Ultra detiene diversi record di pista per veicoli a quattro porte.

Progettata con fino a 21 componenti in fibra di carbonio (per una copertura di 5,5 m²), per ottenere una distruzione ottimale dei pesi e una finitura di lusso, questa vettura si caratterizza per un design che fonde prestazioni dinamiche ed eleganza.

Gran Turismo 7 integrerà Xiaomi SU7 Ultra attraverso un processo di co-sviluppo con Xiaomi EV, replicandone fedelmente l’estetica di lusso e la dinamica di guida. Questo veicolo elettrico ad alte prestazioni debutterà sarà disponibile per i giocatori di tutto il mondo. Guardando al futuro, Xiaomi e Gran Turismo collaboreranno ulteriormente allo sviluppo del concept car Xiaomi VISION GRAN TURISMO.