Xiaomi Sound Party è il nuovo speaker per le tue feste in spiaggia

Potente, resistente, colorato e perfettamente integrato nell’ecosistema smart del brand: Xiaomi Sound Party è lo speaker dell’estate ed è in dirittura d’arrivo nei mercato Global. Ecco tutti i dettagli del nuovo altoparlante della compagnia di Lei Jun, ancora una volta una soluzione minimale e versatile.

Xiaomi Sound Party ufficiale: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo speaker Bluetooth per i mercati Global

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Sound Party è un campione di stile: il design minimale tipico del brand è stato arricchito con una colorata banda laterale, un dettaglio che dona un tocco vivace al gadget.

Il dispositivo è dotato di luci RGB personalizzabile: i LED multicolore integrati si sincronizzano con la musica e possono essere controllati direttamente tramite l’app per smartphone.

Crediti: Xiaomi

Oltre allo stile il nuovo speaker Bluetooth di Xiaomi offre anche performance al top con un suono avvolgente e potente fino a 50W grazie all’audio con un tweeter da 15W e un woofer da 35W, alla modalità Bass Boost e alla tecnologia HARMAN AudioEFX.

Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto alla connettività Bluetooth 5.4 ed il pairing rapido via NFC; inoltre è possibile unire due altoparlanti come canale sinistro e destro, per un audio stereo surround.

Crediti: Xiaomi

La certificazione IP67 indica la resistenza a polvere e acqua: lo speaker è adatto all’uso esterno in spiaggi, piscina o campeggio. Infine la batteria integrata da 5.200 mAh garantisce un’autonomia fino a 26 ore (a volume medio e con illuminazione disattivata). La ricarica avviene tramite USB-C, con una potenza massima di 15W.

Al momento l’azienda non ha ancora confermato prezzo e disponibilità di Xiaomi Sound Party: lo speaker è presente nel sito ufficiale Global, quindi a stretto giro saranno svelati anche i mercati in cui farà capolino. Non è da escludere che arriverà in Italia, dato che Xiaomi ha già lanciato molteplici speaker da noi.