Con il sensore di temperatura/umidità Xiaomi la tua casa è ancora più smart, a meno di 10€

Cerchi un modo semplice ed economico per monitorare il clima della tua casa smart? Allora Xiaomi Smart Temperature And Humidity Monitor 3 è il gadget che fa al caso tuo: disponibile nello store ufficiale costa meno di 10€ ed è utilissimo per migliorare il comfort domestico!

Xiaomi Smart Temperature And Humidity Monitor 3: caratteristiche e prezzo del sensore per la domotica super economico

Crediti: Xiaomi

Il sensore smart di temperatura e umidità Xiaomi monitora in tempo reale il clima della tua casa e ti aiuta a mantenere l’ambiente confortevole, evitando aria troppo secca o calda, ed è utile per la salute ed il sonno.

I dati possono essere visualizzato in modo chiaro grazia ad un ampio display LCD multifunzione che mostra contemporaneamente temperatura, umidità, data, ora giorno e livello di comfort.

Il sensore industriale ad alta precisione Swiss Sensirion rileva variazioni di temperatura da 0,1°C e umidità da 1% RH, aggiornando i dati ogni 6 secondi. La batteria a lunga durata assicura fino a 1,5 anni di funzionamento in standby.

Il dispositivo può essere collegato ad un gateway mesh Bluetooth (venduto a parte) per l’integrazione con l’app Xiaomi Home e automazioni con altri dispositivi smart come termostati, purificatori o condizionatori, in modo da sfruttare automazioni intelligenti. È possibile impostare il raggiungimento di una certa temperatura per accendere il riscaldamento o il deumidificatore al momento giusto.

Tutto con un formato compatto (79,6 x 70,2 x 14,5 mm, 72 grammi) ed uno design minimale e per nulla invadente, nel perfetto stile di Xiaomi. Inoltre il sensore può essere fissato su una parete tramite l’adesivo incluso.

Il prezzo di Xiaomi Smart Temperature And Humidity Monitor 3 è decisamente ghiotto: al momento è in sconto a 8,99€ nello store ufficiale del brand (invece di 9,99€).

