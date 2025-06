Xiaomi Band 10 vs Band 9: quali saranno le differenze?

La nuova versione del fitness tracker è stata protagonista di un corposo leak con tanti dettagli. Aspettando di saperne di più in via ufficiale (non conosciamo ancora la data di presentazione) proviamo a fare il punto della situazione. Ecco il nostro confronto tra Xiaomi Smart Band 10 vs Smart Band 9, con tutte le differenze che sono emerse fino a questo momento.

Ecco le possibili differenze tra Xiaomi Smart Band 10 vs Xiaomi Smart Band 9

Design a confronto

La prossima Xiaomi Smart Band 10 è in dirittura d’arrivo ma per ora ci sono solo immagini leak e indiscrezioni sulle specifiche. Comunque abbiamo una panoramica abbastanza completa, seppur basata su informazioni non ufficiali. Il fitness tracker non pare cambiare le cose rispetto al solito, sia in termini di design che di esperienza.

Ritroviamo il solito design “a capsula”, tipico della serie, mentre il sistema di aggancio dei cinturini è quello delle ultime due generazioni. Nelle versioni più vecchie il corpo della smartband poteva essere inserito ed estratto dal cinturino in silicone.

Con Xiaomi Smart Band 8 l’azienda ha virato verso un sistema standard, con un aggancio/sgancio simile ad uno smartwatch (proseguito anche con Smart Band 9).

A prima vista e in base ai leak, l’esperienza sembra identica a quella dell’attuale versione. Cambierebbe invece il display, con dimensioni di poco superiori (nulla di trascendentale).

Smart Band 9 – Crediti: Xiaomi

L’attuale Xiaomi Smart Band 9 è un dispositivo che conosciamo ormai benissimo: corpo in metallo, schermo AMOLED con AOD e sensore di luminosità, tante modalità sportive e i soliti parametri dedicati alla salute.

Un fitness tracker semplice ed essenziale, ma che è stato in grado di fare breccia nel cuore dei Mi Fan (e non solo) grazie ad uno stile ormai imprescindibile per la serie.

Specifiche a confronto

Xiaomi Smart Band 10 (LEAK) Xiaomi Smart Band 9 (ITALIA) Dimensioni e peso – 46,57 x 22,54 x 10,95 mm per 15,95 grammi (senza cinturino) Dimensioni e peso – 46,53 x 21,63 x 10,95 mm per 15,8 grammi (senza cinturino) Corpo in lega di alluminio, cinturino in TPU Corpo in lega di alluminio, cinturino in TPU 5 ATM 5 ATM • AMOLED

• 1,72″ HD (520 x 212)

• 326 PPI • AMOLED

• 1,62″ HD (490 x 192)

• 60 Hz

• 326 PPI

• 1.200 nit Sensore di luminosità display: ✔️ Sensore di luminosità display: ✔️ Always-on Display: ✔️ Always-on Display: ✔️ Chipset non specificato Chipset non specificato RAM non specificata RAM non specificata ROM non specificata ROM non specificata 233 mAh 233 mAh Ricarica magnetica Ricarica magnetica Ricarica completa in circa 1 ora Ricarica completa in circa 1 ora Autonomia fino a 21 giorni Autonomia fino a 21 giorni, 9 giorni con AOD ? NO Wi-Fi Bluetooth Bluetooth 5.4 NFC: ? NFC: ❌ GPS: ? GPS: ❌ Speaker: ? Speaker: ❌ Microfono: ❌ Microfono: ❌ Rilevamento attività cardiaca, SpO2, sonno, stress Rilevamento attività cardiaca, SpO2, sonno, stress Oltre 150 modalità sportive supportate Oltre 150 modalità sportive supportate HyperOS 2.0 HyperOS Compatibile con Android 8.0 e iOS 12.0 e superiori Compatibile con Android 8.0 e iOS 12.0 e superiori Prezzo al lancio: tra i 40€ e i 50€, in base al paese Prezzo al lancio: 39,9€

Le nostre recensioni

Xiaomi Smart Band 10 vs Xiaomi Smart Band 9 – Conclusioni, aspettando dettagli ufficiali

Le conclusioni del nostro confronto sono ancora parziali dato che si basano sui leak dedicati alla nuova Xiaomi Smart Band 10. Quello che emerge dalle indiscrezioni è comunque in quadro abbastanza critico sul fronte dell’innovazione.

Il fitness tracker di ultima generazione sembra un semplice upgrade del modello attuale: non ci sono grandi differenze e novità, solo uno schermo leggermente più ampio.

Più che un nuovo modello sembra di trovarsi di fronte ad un aggiornamento della Xiaomi Smart Band 9. Comunque ribadiamo ancora una volta che per ora siamo alle prese con dei leak, quindi le cose potrebbero cambiare in corso d’opera oppure rivelarsi totalmente errate!

