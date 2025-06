Xiaomi Smart Band 10 ufficiale: l’accessorio più iconico è tornato ed è più grande

L’evento estivo della casa cinese ha visto il debutto di tante novità e tra queste non poteva mancare il gadget perfetto per la bella stagione. Xiaomi Smart Band 10 è ufficiale in Cina e in questo approfondimento andiamo a scoprire quali sono le novità tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello cinese ma è spuntata a sorpresa su Amazon).

Xiaomi Smart Band 10 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

A quanto pare quest’anno la compagnia asiatica ha deciso di optare per un approccio conservativo: così come MIX Flip 2 si presenta come un upgrade del precedessore lo stesso vale anche per il celebre fitness tracker.

Con Xiaomi Smart Band 10 il brand si è limitato a presentare una versione leggermente migliorata di Smart Band 9: gran parte delle caratteristiche è invariata, fatta eccezione per il display e il sistema operativo. Il design è lo stesso a cui siamo abituati: un corpo a capsula a cui è possibile agganciare cinturini in silicone, pelle o tessuto.

Crediti: Xiaomi

Il gadget offre uno schermo poco più ampio rispetto al modello precedente, un’unità AMOLED da 1,72″ con l’Always-On, cornici ultrasottili e il sensore per la luminosità automatica. A proposito di questa, il pannello passa da 1.200 nit di luminosità di picco ad un massimo di 1.500 nit, che dovrebbe garantire un’ottima resa sotto la luce diretta.

Il software è HyperOS 2.0 mentre il resto delle caratteristiche è praticamente invariato. Presente all’appello l’NFC per i pagamenti, oltre 150 modalità sportive e le classiche funzioni per salute e fitness (monitoraggio continuo dell’attività cardiaca, SpO2, sonno e stress). La batteria da 233 mAh garantisce fino a 21 giorni di autonomia con una singola carica.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Il fitness tracker Xiaomi Smart Band 10 è stato lanciato durante l’evento estivo del 26 giugno, insieme a MIX Flip 2 e altre novità (anche Redmi). Il prezzo è di circa 32€ al cambio attuale (269 CNY) mentre la versione con NFC sale a circa 37€ (319 CNY).

Al momento l’accessorio è stato lanciato solo in Cina ma vista risulta disponibile anche in Italia grazie ad Amazon: una piacevole sorpresa, senza dubbio, ma senza NFC.

Xiaomi Smart Band 10 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 46,57 x 22,54 x 10,95 mm per 15,95 grammi (senza cinturino)

Materiali – scocca in alluminio sabbiato + vetro protettivo 2.5D + cinturino in silicone

Display AMOLED da 1,72″ HD (520 x 212) con AOD, 326 PPI, refresh rate a 60 Hz e 1.500 nit di luminosità di picco

Chipset /

RAM /

ROM /

Batteria da 233 mAh con ricarica rapida (in 1 ora)

Autonomia fino a 21 giorni con utilizzo regolare

Impermeabilità fino a 5 ATM

Speaker e microfono NON integrati

Connettività – Bluetooth, NFC opzionale (solo Cina?)

Sensori – PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2, sonno), sensore di luminosità per il display

Sport e fitness – oltre 150 modalità sportive

Sistema operativo HyperOS 2.0

Compatibile con Android 8.0 e iOS 12.0 e superiori

