Xiaomi Smart Band 10 arriva in Italia: per un allenamento più smart e con stile

A distanza di una manciata di ore dalla presentazione in Cina, ecco che Xiaomi Smart Band 10 arriva in Italia: l’indossabile più iconico è tornato e stavolta ha un display più grande, tre colorazioni differenti e c’è spazio anche per la versione Ceramic, una prima volta per la versione internazionale del fitness tracker.

Xiaomi Smart Band 10 ora disponibile in Italia: tutte le novità e il prezzo del fitness tracker più iconico

Crediti: Xiaomi



Progettata per offrire un benessere personalizzato, uno stile raffinato e prestazioni costanti, Xiaomi Smart Band 10 presenta un display AMOLED da 1,72″ con cornici simmetriche da 2 mm e una risoluzione di 326 PPI.

Il nuovo dispositivo garantisce immagini fluide e vivide, grazie al rapporto schermo-corpo del 73%, la frequenza di aggiornamento a 60 Hz e una luminosità HBM di 1.500 nit.

Il touch control resistente all’umidità assicura un’interazione affidabile in diverse condizioni, mentre la nuova edizione in ceramica Pearl White e dieci accessori diversi, incluso il pendente a catena di perle con quattro modalità di utilizzo, portano il design a un livello successivo.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

L’allenamento diventa più smart grazie a oltre 150 modalità sportive,

comprese sei attività con rilevamento automatico, e metriche avanzate come VO2 max, carico di allenamento e tempo di recupero.

In particolare, la modalità nuoto è stata migliorata e offre il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e una precisione del conteggio delle vasche del 96% grazie a un sensore di movimento a nove assi e alla resistenza all’acqua fino a 5ATM.

In aggiunta, la nuova funzione di trasmissione della frequenza cardiaca via Bluetooth consente la condivisione dei dati in tempo reale con dispositivi compatibili.

A completare il quadro a 360°, Xiaomi Smart Band 10 offre anche il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e dello stress.

La nuova band si collega a smartphone, tablet e auricolari Xiaomi compatibili con HyperOS 2 tramite Xiaomi Smart Hub, permettendo il controllo rapido dei dispositivi collegati direttamente dal proprio polso. Alimentato da una batteria da 233 mAh, offre fino a 21 giorni di utilizzo standard o 9 giorni con il display sempre attivo (Always-on Display), e si ricarica completamente in circa un’ora.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 10 arriva in Italia al prezzo di 49,9€ nelle colorazioni Midnight Black, Glacier Silver e Mystic Rose (tramite lo store ufficiale e i principali negozi di elettronica). Oltre alla versione standard è disponibile anche l’edizione Ceramic Pearl White, in questo caso a 59,9€.

Oltre al fitness tracker non possono mancare i nuovi accessori: i cinturini sono in vendita ad un prezzo fino a 22,9€ ma dal 27 all’11 luglio è possibile comprarne uno a 1,9€ in bundle con Smart Band 10. Questa promozione è valida solo sullo store ufficiale Xiaomi.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.