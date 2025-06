Xiaomi Smart Band 10 senza segreti: immagini, novità e prezzo leak

Dopo i primissimi avvistamenti risalenti allo scorso dicembre la smartband di Xiaomi è completamente sparita dai radar. Per mesi non è stata mai menzionata dagli insider ma ora le cose sono cambiate di getto: Xiaomi Smart Band 10 è stata svelata a tutto tondo, con una sfilza di immagini e tanti dettagli sulle specifiche tecniche e perfino il possibile prezzo!

Xiaomi Smart Band 10 tra immagini, specifiche e prezzo: tutti i leak dedicati al nuovo indossabile

Crediti: xpertpick

Se come noi vi aspettavate un modello celebrativo ed una piccola rivoluzione (magari una Xiaomi Smart Band X, illusi), allora resterete delusi. Il nuovo modello non cambia le carte in tavola ma sembra consolidare ulteriormente un formato ormai cristallizzato ed iconico.

La presunta Xiaomi Smart Band 10 – parliamo pur sempre di leak – arriverebbe con il solito design a capsula e il sistema di aggancio dei cinturini introdotto dalla Smart Band 8 e proseguito anche con Smart Band 9.

Crediti: xpertpick

Migliorerebbe il display, che passerebbe dagli attuali 1,62″ a 1,72″, sempre con un pannello AMOLED. Immancabili sia l’AOD che il sensore per la luminosità automatica, ormai elementi imprescindibili.

Tra le altre caratteristiche spiccano una batteria da 233 mAh (per un’autonomia fino a 21 giorni), il software HyperOS 2, oltre 150 modalità sportive ed un corpo in alluminio.

Crediti: xpertpick Crediti: xpertpick

Il prezzo in Europa di Xiaomi Smart Band 10 dovrebbe oscillare tra i 40€ e i 50€, in base al paese. Probabilmente arriverà in Italia a 39,9€ come l’attuale generazione. Le colorazioni disponibili sarebbero tre: bianco, nero e rosa. Mancano ancora dettagli sull’uscita, prevista per i prossimi mesi.

