Xiaomi Smart Band 10 è già in vendita in alcuni paesi

La nuova Xiaomi Smart Band 10 è ormai sulla bocca di tutti: i leak intorno al dispositivo sono stati così pesanti che abbiamo avuto una panoramica completa in una manciata di giorni ed ora sarebbe perfino in vendita in alcuni mercati.

Nuove immagini di Xiaomi Smart Band 10: c’è anche la confezione di vendita

Il fitness tracker di Xiaomi è stato avvistato in vari store online in alcuni paesi asiatici: ci sono immagini render e tanti dettagli sulle specifiche. Inoltre sarebbe addirittura in vendita, come dimostrano post sui social e testimonianze su Reddit.

Un utente ha pubblicato perfino la foto della confezione di vendita ed un’immagine in cui mette a confronto la nuova Xiaomi Smart Band 10 con la precedente versione.

Crediti: Reddit

Design e scheda tecnica sono ormai noti: l’indossabile presenterà uno schermo più ampio ma molte caratteristiche rimarrebbero invariate. C’è perfino una presunta data per i mercati internazionali, fissata al 30 giugno.

Scheda tecnica leak