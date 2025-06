Xiaomi Smart Band 10 avvistata su Amazon: ormai manca poco!

Il nuovo fitness tracker è disponibile all’acquisto in alcuni paesi ma ora spunta anche in Italia. Xiaomi Smart Band 10 è disponibile su Amazon con tanto di spedizione Prime: ormai è chiaro che il debutto è praticamente dietro l’angolo!

Xiaomi Smart Band 10 ha fatto capolino su Amazon Italia, con tanto di immagini e prezzo

Crediti: Xiaomi, Amazon

Per il momento l’e-commerce riporta la presenza delle versioni con cinturino nero, argento e rosa. La pagina dedicata a Xiaomi Smart Band 10 mostra un’immagine render ufficiale, in linea con quelle trapelate finora, e perfino il prezzo.

Viene riportata la cifra di 62€ ma è chiaro che si tratti di un errore: si tratta di un prezzo troppo salato e di certo verrà corretto in un secondo momento. Non è da escludere che la stessa pagina sia stata pubblicata per errore e che verrà rimossa a stretto giro.

Comunque si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con tanto di spedizione Prime. Di conseguenza significa che abbiamo a che fare con un articolo ufficiale, che non è stato caricato da un venditore di terze parti.

Se volete dare un’occhiate, ecco la pagina del modello Black; in alternativa ecco le colorazioni Silver e Pink. A questo punto è chiaro che il lancio di Xiaomi Smart Band 10 è vicinissimo: forse possiamo guardare la data leak del 30 giugno con meno sospetto, anche se comunque l’ultima parola spetta sempre alla compagnia cinese.

Xiaomi Smart Band 10 Black 62,53€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Smart Band 10 Silver 62,53€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Smart Band 10 Pink 62,53€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/06/2025 11:45

