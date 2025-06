Redmi Pad 2 ufficiale in Italia: il nuovo tablet Xiaomi debutta a meno di 200€

Senza grandi proclami Xiaomi ha lanciato Redmi Pad 2 in Italia: si tratta del nuovo tablet economico della compagnia asiatica, dall’aspetto premium e dal prezzo abbordabile. Ecco tutti i dettagli di questa novità, già protagonista di un corposo leak nei giorni scorsi.

Xiaomi presenta Redmi Pad 2: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Redmi

Il terminale si presenta come il successore del primo Redmi Pad, lanciato nel 2022: ancora una volta siamo alle prese con un tablet low budget, ma caratterizzato da buone specifiche ed una scocca metallica.

Redmi Pad 2 monta uno schermo da 11″ di diagonale (con frequenza di aggiornamento a 90 Hz) ed è mosso dal SoC Helio G100 Ultra di MediaTek. La batteria è una capiente unità da 9.000 mAh, non manca un ingresso mini jack per le cuffie e lato software è presente HyperOS.

Crediti: MediaWorld, Xiaomi

Il nuovo Redmi Pad 2 è arrivato in Italia tramite MediaWorld e al momento non risulta all’interno dello store ufficiale del brand. Il prezzo del tablet economico di Xiaomi parte da 229,9€ per la versione da 4/128 GB; la variante da 8/256 GB viene proposta a 279,9€.

Al momento il dispositivo è in promo lancio a 198,9€ e 259€, in base alla configurazione scelta, con cover protettiva inclusa.

Redmi Pad 2 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – /

certificazione IP/

display LCD da 11″ 2.5K+ (2.500 x 1.600 pixel) in 16:10, con refresh rate a 90 Hz e fino a 600 nit di luminosità

Face Unlock 2D

raffreddamento passivo

chipset MediaTek Helio G100 Ultra a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

4/8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

batteria da 9.000 mAh con ricarica da 18W

fotocamera da 8 MP (f/2.0)

selfie camera da 5 MP

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Speaker stereo con dolby Atmos (4x), mini-jack cuffie da 3.5 mm, Supporto SIM 4G (opzionale ma non presente in Italia)

Android 15 con HyperOS 2

