Redmi K80 Ultra ufficiale: il nuovo flagship con MediaTek 9400+ e super batteria

In occasione del primo evento estivo del 2025, Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovo Redmi K80 Ultra: nuovo modello di punta alimentato dal potente chipset MediaTek 9400+ che promette prestazioni da vero top di gamma. Lo smartphone è disponibile da oggi in Cina, mentre da noi potrebbe arrivare con il nome di Xiaomi 15T Pro.

Redmi K80 Ultra: tutto quello che c’è da sapere

Design e display

Crediti: Xiaomi

Il design del nuovo Redmi K80 Ultra non varia molto rispetto al suo predecessore: viene mantenuto il design squadrato con bordi arrotondati ed una scocca posteriore con stile minimale, caratterizzata unicamente da un’isola per il comparto fotografico che in questo nuovo modello assume una forma circolare. Per il display, Xiaomi ha scelto uno schermo OLED da 6.83″ con risoluzione 1.5K (2772*1280), refresh rate da 144 Hz ed una luminosità di picco pari a 3.200 nit.

Con una profondità colore a 12 bit (gamma DCI-P3), il display offre il supporto per HDR10+, HDR Vivid e Dolby Vision. La protezione dello schermo, in questo nuovo modello, è affidata allo Xiaomi Dragon Crystal Glass, mentre sotto il display è posizionato anche un rilevatore di impronte digitali a ultrasuoni 3D. Lo smartphone ha un peso di appena 219 grammi, con una dimensione complessiva di 163.08 x 77.93 x 8.18 millimetri.

Specifiche tecniche

Crediti: Xiaomi

Sotto la scocca, il nuovo Redmi K80 Ultra può vantare la presenza del chipset 9400+ di MediaTek, con processo di produzione a 3nm, una velocità di boost massima pari a 3.73 GHz ed una GPU Immortali-925 MC12 che promette prestazioni di altissimo livello anche per quanto riguarda il gaming mobile. Il chipset, inoltre, include anche il nuovo chip D2 che ottimizza le immagini mostrate sullo schermo grazie all’intelligenza artificiale, fornendo una qualità nativa paragonabile a quella dei PC.

Per quanto riguarda invece le memorie, abbiamo a disposizione fino a 16 GB di RAM LPDDR5x, affiancato da una memoria UFS 4.1 per uno spazio di archiviazione fino a 1 TB. Il comparto connettività vede l’introduzione del supporto per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, con connettività cellulare 5G (Dual nano-SIM), la predisposizione per il Dual GPS (Galileo, GLONASS, QZSS) e il supporto per la connessione NFC.

Il raffreddamento dello smartphone viene affidato ad un nuovo sistema di dissipazione con una camera di vapore ben 6.500mm², che grazie ad un sistema di circolazione dell’aria fredda a doppio stadio 3D riesce a mantenere sotto controllo le temperature ed evitare eventuali surriscaldamenti che potrebbero compromettere le performance.

L’autonomia, invece, potrebbe risultare essere uno dei punti più forti di questo nuovo smartphone: la batteria da 7410 mAh con tecnologia al silicio-carbonio promette una durata di oltre 2 giorni di utilizzo, velocemente ripristinabile grazie alla ricarica rapida da 100W. Il sistema operativo, ovviamente, è Android 15 con HyperOS 2.

Fotocamera

Crediti: Xiaomi

Redmi K80 Ultra mette a disposizione degli utenti un comparto fotografico di tutto rispetto, ma senza teleobiettivo. La configurazione, infatti, prevede un sensore principale Light Hunter 800 da 50 MP con OIS e PDAF, affiancato da un sensore grandangolare OV08F da 8 MP. Per quanto riguarda invece la fotocamere destinata ai selfie, troviamo un sensore OV20B da 20 MP.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,08 × 77,93 × 8,18 mm per 219 grammi

certificazione IP68

display Flat OLED da 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel), refresh rate a 144 Hz, 12 bit, luminosità di picco fino a 3.200 nit, protezione Xiaomi Shield Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.500 mm 2

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC + chip D2 per il display

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16/24 GB GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/ 1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 7.410 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 50 + 8 MP con Light Hunter 800, OIS e ultra-grandangolare OV08F

selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, chip Surge (T1, T1S, P3, G1)

Android 15 con HyperOS 2

Prezzo e disponibilità

Crediti: Xiaomi

Redmi K80 Ultra è disponibile da oggi in Cina al prezzo di partenza di 2.599 yuan (circa 309€) per il taglio da 12/256 GB, fino ad arrivare al più costoso 16 GB / 1 TB al prezzo di 3.799 yuan (circa 451€). Le colorazioni previste sono ben quattro: nero, grigio, verde e azzurro. Di seguito il listino completo.