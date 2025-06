Redmi K Pad ufficiale: display 3K e Dimensity 9400+ in formato tascabile

L’evento estivo di Xiaomi ha visto la presentazione anche del nuovo Redmi K Pad, un nuovo tablet che promette prestazioni da vero di top di gamma. Grazie al chipset di ultima generazione di MediaTek ed un formato tascabile, questo nuovo tablet potrebbe essere il compagno perfetto per ogni avventura.

Redmi K Pad: tutto quello che c’è da sapere

Design e display

Crediti: Xiaomi

Redmi K Pad può far sfoggio di un display LCD da 8.8″ con risoluzione 3K (3008 x 1880 pixel, rapporto d’aspetto 16:10), refresh rate da 165 Hz, luminosità massima di 700 nit e protezione Corning Gorilla Glass 5. La profondità di colore a 12 bit su gamma P3, con supporto per HDR10, HDR Vivid e Dolby Vision garantisce un’ottima resa cromatica, sia per la visione dei contenuti multimediali che per il gaming mobile. Purtroppo, però, bisogna constatare uno spessore dei bordi del display piuttosto accentuato.

Il tablet ha una dimensione di 205,13 x 132,03 x 6,46 millimetri, per un peso di 326 grammi. Il design, quindi, offre dimensioni contenute per un form-factor tascabile, particolarmente utile se si vuole portare sempre con se il tablet. La scocca posteriore, invece, è caratterizzata da un’isola per la fotocamera a pillola allungata, ma di cui solo il sensore crea maggiore spessore. Le colorazioni disponibili sono tre: verde, viola e nero.

Specifiche tecniche

Crediti: Xiaomi

Sotto la scocca il nuovo Redmi K Pad nasconde un hardware da vero top di gamma: ad alimentare il tablet, infatti, troviamo il chip Dimensity 9400+ di MediaTek, con processo di produzione a 3nm e CPU all-big-core in configurazione 4+4 con velocità di clock massima di 3.73 GHz. La GPU Immortalis-G925, invece, assicura che le prestazioni siano in grado di assicurare un’esperienza da gaming di alto livello, mentre la NPU 890 si occupa di gestire con facilità tutti i processi legati all’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda le memorie, abbiamo a disposizione fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino 1 TB di spazio di archiviazione su memoria UFS 4.1. Il comparto connettività, invece, prevede il modulo Wi-Fi 7, affiancato al supporto per la connessione Bluetooth 5.4. La batteria da 7.500 mAh con tecnologia al silicio-carbonio garantisce un’ottima autonomia, con ricarica USB-C da 67W e ricarica inversa da 18W. Il sistema operativo, ovviamente, è Android 15 con HyperOS 2.

Il raffreddamento del tablet è affidato ad un sistema a camera di vapore da 12.050 mm² che si assicura di mantenere stabilite la temperatura del dispositivo anche durante i carichi di lavoro più pesanti.

Il comparto fotografico, invece, vede la presenza di un sensore principale OV13B da 13 MP con apertura f/2.2 e PDAF, mentre la fotocamera per i selfie è dotata di un sensore OV08F da 8 MP con apertura f/2.28.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 205,13 x 132,03 x 6,46 millimetri per 326 grammi

display LCD da 8,8″ 3K, 403 PPI, refresh rate a 165 Hz, luminosità 700 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

8/12/16 GB GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/ 1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 7.500 mAh con ricarica da 67W

fotocamera 13 MP OV13B f/2.2 con PDAF

selfie camera 8 MP OV08F f/2.28

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, doppia porta USB-C 3.0

Android 15 con HyperOS 2

Disponibilità e prezzo

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Redmi K Pad è disponibile da oggi in Cina al prezzo di partenza di 2.799 yuan (circa 332€ al cambio attuale) per la configurazione da 8/256 GB, fino ad arrivare a 4.199 yuan (circa 499€) per la versione top di gamma da 16 GB / 1 TB. Di seguito tutte le configurazioni e i relativi prezzi.

8/256 GB – 2.799 yuan

12/256 GB – 3.099 yuan

12/512 GB – 3.399 yuan

16/512 GB – 3.599 yuan

16 GB / 1 TB – 4.199 yuan

Al momento non sappiamo ancora se questo dispositivo verrà commercializzato anche in versione Global, ma non escludiamo che possa arrivare in Europa con il nome di POCO F Pad.