Redmi K Pad e POCO F Pad avranno specifiche da top di gamma

Entro fine mese Xiaomi presenterà i nuovi dispositivi targati Redmi e tra questi ci sarà anche il primo tablet compatto del brand. Dotato di dimensioni maneggevoli, Redmi K Pad avrà specifiche da top di gamma; inoltre potrebbe arrivare anche alle nostre latitudini come POCO F Pad!

Redmi K Pad e POCO F Pad: cosa aspettarsi dai nuovi tablet di punta targati Xiaomi

Crediti: Redmi

Mentre la compagnia cinese stuzzica i Mi Fan con i teaser, alcuni insider hanno già rivelato parecchi dettagli del nuovo tablet. Redmi K Pad avrà dalla sua uno schermo LCD da 8,8″ 3K con refresh rate a 165 Hz; inoltre sarà mosso dal Dimensity 9400+, attuale SoC di punta di MediaTek.

Passando ai leak, ci sarebbe una scocca metallica del peso di soli 326 grammi, con uno spessore di 6,4 mm. Nonostante il formato mini dovremmo avere a bordo una batteria da ben 7.500 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 67W.

Le colorazioni disponibili sarebbero tre (viola, nero e verde) mentre tra le altre caratteristiche non mancherebbero una doppia porta USB-C, fino a 16 GB/1 TB di memorie e Android 15.

Il prezzo del tablet dovrebbe aggirarsi intorno ai 4.000 CNY, ossia circa 483€ al cambio attuale. Tra i suoi rivali troviamo il recente REDMAGIC Astra, ma sopratutto iPad Mini 7.

Crediti: Redmi

Il tablet dovrebbe arrivare anche in versione Global. Tuttavia, come spesso accade con i dispositivi Redmi esclusivi per la Cina, sarebbe previsto sotto il marchio POCO. Comunque al momento l’esistenza POCO F Pad è alla stregua di un rumor da prendere con cautela.

Scheda tecnica presunta