Redmi K Pad arriverà anche Global, ma con POCO

Nelle prossime settimane la costola di Xiaomi lancerà in Cina Redmi K Pad, il suo primo tablet di punta. Come avviene spesso per i modelli della famiglia K, anche questo dispositivo dovrebbe arrivare in versione Global con il marchio POCO.

Redmi K Pad diventerà POCO F Pad nei mercati Global: ecco le ultime indiscrezioni sul tablet di punta

Crediti: Weibo

Il dispositivo dovrebbe fare capolino fuori dalla Cina come POCO F Pad, secondo quanto trapelato in queste ore. Lo stesso varrebbe per il flagship Redmi K80 Ultra, atteso in versione Global come Xiaomi 15T Pro (anche se dovrebbero esserci delle differenze con la variante cinese).

Aspettando di saperne di più facciamo il punto della situazione su Redmi K Pad: si tratterà del primo tablet di punta, appartenente alle famiglia K (ossia la serie “superiore” di Redmi).

A bordo troveremo il Dimensity 9400+ di MediaTek, già confermato (muoverà anche K80 Ultra). Il resto delle specifiche comprenderebbe uno schermo LCD IPS da 8,8″ con risoluzione 3K e refresh rate a 165 Hz ed il supporto alla ricarica rapida da 67W.

Non ci sono altri dettagli ma questi bastano per tracciare il profilo di un tablet al top, dotato di dimensioni compatte. Conoscendo Xiaomi, si tratterà di un modello per rivaleggiare con iPad Mini di Apple (visto il formato ridotto ma con alte prestazioni).