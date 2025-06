Nuova sorpresa da Redmi: in arrivo anche un gamepad compatibile con Xbox

Xiaomi ha annunciato il nuovo controller da gaming di Redmi, un pratico gamepad utilizzabile sia con smartphone che tablet. Non ci sono ancora i dettagli tecnici, ma è chiaro che non manca molto al debutto: arriverà insieme al primo tablet di punta del brand, Redmi K Pad?

Xiaomi mostra il nuovo Redmi Game Controller: è perfetto per il nuovo tablet compatto in arrivo

Crediti: Weibo

Dotato di un design minimale ed una sobria colorazione bianca, Redmi Game Controller si presenta come un gamepad per dispositivi mobile: le clip posteriori permettono di agganciare smartphone e tablet sicuramente fino a 11″ di diagonale, dato che viene citato Xiaomi Pad 6 come dispositivo compatibile.

Il dispositivo presenta l’integrazione con i servizi Xbox: non viene rivelato altro, quindi è probabile che si riferisca al supporto al Game Pass e ai giochi Cloud.

Mancano i dettagli tecnici ma è molto probabile che saranno svelati presto: entro fine giugno Xiaomi presenterà Redmi K80 Ultra e il tablet compatto Redmi K Pad e questo gamepad sembra fatto apposta per quest’ultimo (viste anche le dimensioni compatte e lo schermo da 8,8″).