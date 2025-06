POCO F7 ufficiale in Italia: stile e prestazioni da gaming, 100€ di sconto e gadget in regalo

L’estate tech di Xiaomi comincia oggi, con il debutto di POCO F7: il nuovo modello della serie chiude il cerchio e lo fa in modo degno, offrendo specifiche tecniche di buon livello, un design stiloso ed un prezzo parecchio interessante. È subito in offerta lancio con 100€ di sconto, un gadget in omaggio e altri vantaggi: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo modello di fascia medio-alta della casa cinese.

POCO F7: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Come abbiamo già sottolineato il nuovo arrivato va ad unirsi a POCO F7 Pro e F7 Ultra, concludendo la serie F. Come avvenuto per i fratelli maggiori anche a questo giro troviamo un chipset Qualcomm: si tratta dello Snapdragon 8s Gen 4, soluzione pensata per la fascia medio-alta con un’architettura All Big Core e performance al top (2.084.535 di punti su Antutu).

POCO F7 non è uno smartphone inedito: si tratta del rebrand occidentale di Redmi Turbo 4 Pro, modello lanciato in Cina ad aprile. Rispetto alla controparte cinese la batteria scende da 7.550 mAh a 6.500 mAh (con ricarica da 90W).

Dopo queste premesse andiamo a dare un’occhiata più da vicino al nuovo POCO: il design cambia rispetto ai modelli Pro ed Ultra, adottando un modulo fotografico a capsula anziché rotondo. Questo è attraversato da due strisce LED RGB, una caratteristica che strizza l’occhio al mondo del mobile gaming.

Non a caso il telefono è disponibile nelle colorazioni Black, White e Cyber Silver Edition, quest’ultima con una porzione semi-trasparente ed un look generale che guarda proprio ai gaming phone.

L’ampio schermo OLED da 6,83″ con risoluzione 1.5K ed un’elevata luminosità (fino a 3.200 nit di picco) sembra realizzato appositamente per i contenuti multimediali. La tecnologia Sunlight Display 4.0 regola il contrasto in tempo reale per immagini più vivide e nette.

Presenti le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light , TÜV Rheinland Flicker Free e TÜV Rheinland Circadian Friendly, che dimostrano l’impegno di POCO contro l’affaticamento degli occhi.

Tra le altre caratteristiche del pannello abbiamo il PWM a 3.840 Hz, la tecnologia Wet Touch Display 2.0 e il campionamento istantaneo ultra-reattivo di 2.560 Hz.

Il comparto fotografico di POCO F7 è basato sul sensore principale IMX882 (50 MP) con OIS, mentre il cugino cinese Redmi Turbo 4 Pro monta una soluzione LYT-600. Presenti all’appello le funzioni UltraSnap e Live Phono, insieme ad AI Beautify, che permette di migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine perfezionando i livelli di tono, chiarezza, contrasto e luminosità, esaltando i dettagli senza eccessi.

Prezzo e offerte in Italia

Il nuovo POCO F7 arriva in Italia al prezzo di 449,9€ e 499,9€ per le versioni da 12/256 GB e da 12/512 GB. Entrambe le configurazioni sono in offerta lancio fino al 7 luglio a 399,9€ e 449,9€. Ma la promozioni non finiscono qui: effettuando l’acquisto sullo store ufficiale Xiaomi è possibile ottenere:

un coupon di 50€ spendibile subito durante l’acquisto;

50€ in più di permuta sull’usato;

un prodotto a scelta (gratis) tra Redmi Buds 6, HyperCharger 90W e Xiaomi Bluetooth Speaker Mini;

6 mesi di garanzia sullo schermo e 2 anni di garanzia sulla qualità;

la possibilità di finanziamento per 3,12,24 mesi gratuito.

Le occasioni continuano anche su Amazon: acquistando la versione da 256 GB si riceverà un buono del valore di 20€ da utilizzare sul prossimo acquisto; con la variante da 512 GB il buono sarà del valore di 30€.

POCO F7 – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,1 x 77,93 x 7,98 mm per 219 grammi

certificazione IP66/IP68/IP69

display Flat OLED da 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel), refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 2.560 Hz, luminosità di picco fino a 3.200 nit e PWM Dimming da 3.840 Hz, protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,2 GHz – Cortex-X4 3 x 3,0 GHz – Cortex-A720 2 x 2,8 GHz – Cortex-A720 2 x 2,0 GHz – Cortex-A720

GPU Adreno 825

12 di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria da 6.500 mAh (Europa) o da 7.750 mAh (India) con ricarica rapida da 90W e inversa da 22.5W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5) con IMX882, OIS e ultra-wide + Xiaomi AISP 2.0

50 + 8 MP (f/1.5) con IMX882, OIS e ultra-wide + Xiaomi AISP 2.0 selfie camera da 20 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

