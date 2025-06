POCO F7 arriverà a giugno: ecco quanto manca all’uscita

Il mese di giugno poterà con se un’ennesima novità in salsa Xiaomi. POCO F7 è ormai dietro l’angolo e le ultime indiscrezioni svelano il periodo d’uscita, vicinissimo, per i mercati internazionali.

POCO F7 sarà la prossima aggiunta alla linea di Xiaomi: spunta il periodo d’uscita

Turbo 4 Pro – Crediti: Redmi

Il nuovo smartphone di POCO non sarebbe del tutto inedito ma dovrebbe arrivare come la versione internazionale di Redmi Turbo 4 Pro. Non ci sarebbero differenze, fatta eccezione per la batteria: questa scenderebbe dai 7.550 mAh della versione cinese a 6.500 mAh per quella Global.

In merito alla data di presentazione da parte di Xiaomi tutto tace. Secondo le ultime indiscrezioni l’uscita di POCO F7 sarebbe prevista a breve, precisamente nella terza settimana del mese, tra il 17 e il 19 giugno.

Aspettando dettagli ufficiali vi segnaliamo le specifiche tecniche presunte, basate su quelle del cugino cinese targato Redmi. Oltre al modello base, in arrivo, Xiaomi ha annunciato anche POCO F7 Pro e F7 Ultra.

Scheda tecnica presunta