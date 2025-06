POCO F7 sempre più vicino: tutte le conferme di Geekbench

Dopo il lancio dei fratelli maggiori Pro e Ultra, il brand partner di Xiaomi presenterà anche il modello base della serie. POCO F7 si fa sempre più vicino e stavolta tocca ai primi benchmark: il mid-range è stato avvistato su Geekbench, con varie “conferme” sulle specifiche.

POCO F7 nei primi benchmark: specifiche confermate da Geekbench

Crediti: @yabhishekhd (X)

Lo smartphone è apparso nella piattaforma di benchmark con la sigla 25053PC47G, ma non viene specificato il nome commerciale. Quasi sicuramente si tratterà di POCO F7, viste anche le specifiche rivelate.

Il dispositivo presenta 12 GB di RAM e Android 15 lato software, mentre il chipset dovrebbe essere l’ultimo Snapdragon 8s Gen 4. Si tratta del SoC più recente di Qualcomm dedicato alla fascia medio-alta, realizzato a 4 nm, con un core principale Cortex-X4 fino a 3,2 GHz e equipaggiato con una GPU Adreno 825.

Proprio quest’ultima è la vera chicca dato che parliamo di un processore grafico con caratteristiche top, come il supporto al ray tracing.

Aspettando di saperne di più in via ufficiale segnaliamo che POCO F7 dovrebbe essere un rebrand di Redmi Turbo 4 Pro (lanciato in Cina da alcuni mesi), ma con una batteria depotenziata. L’uscita sarebbe prevista entro fine giugno ed è già spuntata una presunta foto dal vivo.