Spunta il misterioso Xiaomi Pandora: si tratta dello smartphone tri-fold?

Mentre siamo in attesa del lancio del prossimo pieghevole di Xiaomi (il nuovo flip phone, mentre non è chiaro se ci sarà un fold), ecco fare capolino un modello inedito. Il dispositivo è stato avvistato con il nome in codice di Pandora e la sigla Q200: che si tratti del primo tri-pieghevole del brand cinese?

Xiaomi Pandora certificato: cosa sappiamo di questo misterioso smartphone del brand cinese

Crediti: Xiaomitime

Come anticipato anche in apertura, nel corso delle prossime settimane dovremmo assistere al debutto di Xiaomi MIX Flip 2. Inoltre ci sono anche indiscrezioni in merito a MIX Fold 5, anche se in precedenza pareva che quest’anno non ci sarebbe stato uno smartphone/tablet Xiaomi.

Intanto nel codice di HyperOS è stato avvistato un dispositivo inedito, il cui nome in codice fa riferimento alla mitologia greca. Pandora, questo il nome interno del terminale, presenta anche la sigla Q200; entrambi sarebbero collegati alla sigla 26013VP46C.

É possibile notare alcuni dettagli osservando i dati trapelati finora:

26013VP46C indica un terminale in arrivo in Cina , nel 2026 e appartenente ad una gamma mai vista prima. In base alla tradizione dei numeri di modello del brand PC sta per POCO, RN per Redmi Note mentre VP non è collegato a nulla di conosciuto;

, nel e appartenente ad una gamma mai vista prima. In base alla tradizione dei numeri di modello del brand PC sta per POCO, RN per Redmi Note mentre non è collegato a nulla di conosciuto; Q200 indica una nuova gamma (Q, mentre le serie Xiaomi 15 e 16 sono siglate rispettivamente con le lettere O e P) mentre il numero a tre cifre è un’altra prima volta. Solitamente le sigle interne dell’azienda presentano due cifre ma in questo caso n’è stata aggiunta un’altra.

Insomma, Xiaomi Pandora sembra uno smartphone totalmente inedito sotto ogni punto di vista: da qui un’ipotesi verosimile, ossia che si tratti del primo tri-fold della casa di Lei Jun.

Prototipo del tri-fold Xiaomi – Crediti: Xiaomitime

In realtà il tri-pieghevole Xiaomi esiste dal 2018, almeno in forma di prototipo. C’è anche un brevetto che mostra una possibile variante del design e che risale alla seconda metà dal 2024.

Insomma l’uscita di questo terminale è solo questione di tempo: resta da vedere se il tri-fold è effettivamente l’inedito Pandora, mentre per l’uscita si guarda al 2026.