Xiaomi Pad 7S Pro ufficiale: il SoC proprietario XRING O1 ha sempre più spazio

Anticipato da una miriade di leak e dettagli ufficiali, il nuovo tablet Xiaomi di fascia alta è stato una sorpresa: pensavamo che il SoC proprietario del brand sarebbe stato utilizzato molto poco in questa fase iniziale e invece siamo alle prese con il terzo dispositivo equipaggiato con XRING O1. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutti i dettagli tra specifiche tecniche, prezzo e uscita di Xiaomi Pad 7S Pro, un dispositivo che potrebbe essere interessante anche per noi occidentali.

Xiaomi Pad 7S Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

La casa di Lei Jun è al lavoro sul prossimo XRING O2 ma intanto sta cercando di sfruttare al massimo la sua prima fatica. Xiaomi Pad 7S Pro segue la scia dei modelli 15S Pro e Pad 7 Ultra ed adotta il SoC proprietario del brand.

Realizzato a 3 nm e dotato di un’architettura deca-core con un core principale Cortex-X925 a 3,9 Ghz, XRING O1 è pensato per competere con Qualcomm e MediaTek e allo stato attuale sembra aver centrato il bersaglio. Tuttavia pare che resterà un’esclusiva cinese, a meno di un clamoroso colpo di scena.

Crediti: Xiaomi

Le altre specifiche del tablet restano di fascia alta, seppur con un compromesso, ossia il pannello LCD (anziché OLED). Tuttavia si tratta di una soluzione da 12,5″ a 144 Hz e con una luminosità di picco fino a 1.000 nit, perfetto per i contenuti multimediali.

La batteria è una capiente unità da 10.610 mAh con ricarica da 120W mentre il comparto fotografico comprende un sensore da 50 MP e un modulo frontale da 32 MP. Completano il quadro HyperOS 2 (Android 15) ed una scocca metallica disponibile in quattro colorazioni, tutte elegantissime.

Crediti: Xiaomi

Il mega evento del 26 giugno ha visto una sfilza di novità Xiaomi e Redmi, tra cui anche il nuovo tablet. Xiaomi Pad 7S Pro è disponibile in Cina al prezzo di partenza di circa 392€ al cambio attuale; di seguito trovate le varie configurazioni.

8/256 GB – 3.299 CNY (392€)

12/256 GB – 3.599 CNY (428€)

12/512 GB – 3.899 CNY (463€)

16/512 GB – 4.099 CNY (487€)

16 GB/1 TB – 4.499 CNY (535€)

Questo tablet rappresenta una grande incognita per Mi Fan e addetti ai lavori: il precedente Xiaomi Pad 6S Pro è arrivato in Italia, quindi è lecito ipotizzare che anche l’attuale versione farà capolino alle nostre latitudini.

Quindi le ipotesi sono due: o resterà un’esclusiva cinese oppure il SoC XRING O1 sarà sostituito per i mercati Global. Restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

Xiaomi Pad 7S Pro – Scheda tecnica