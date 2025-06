Xiaomi non ha ancora finito con i tablet premium: Pad 7S Pro ha una data

La compagnia cinese ha svelato la data di presentazione di Xiaomi Pad 7S Pro: si tratterà di un tablet premium che potrebbe interessare anche noi occidentali. Ecco quando arriverà in patria e cosa possiamo aspettarci in termini di specifiche (anche per un’eventuale versione Global).

Xiaomi Pad 7S Pro: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Xiaomi

La data d’uscita di Xiaomi Pad 7S Pro è fissata per il 18 giugno, al momento solo in Cina. La casa di Lei Jun ha anche confermato i primi dettagli: come anticipato in precedenza a muovere il tutto ci sarà il SoC proprietaria XRING O1, già visto a bordo di Xiaomi 15S Pro e Pad 7 Ultra.

Il tablet avrà dalla sua un ampio schermo da 12,5″ di diagonale, uno spessore particolarmente contenuto (5,8 mm), una batteria da 10.610 mAh e il supporto alla ricarica da 120W.

Lato software arriverà con HyperOS ottimizzato per i tablet, con applicazioni e funzionalità in stile desktop.

Non ci sono ancora dettagli in merito all’uscita Global: tuttavia Xiaomi Pad 6S Pro è arrivato anche da noi. Dato che il chipset XRING O1 dovrebbe restare un’esclusiva cinese non è da escludere che il tablet possa debuttare in occidente con un chipset diverso.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 5,8 mm di spessore

display LCD da 12,5″ 3K+ (3.048 x 2.032 pixel), refresh rate a 144 Hz, luminosità di picco fino superiore e protezione Gorilla Glass 5

SoC Xiaomi XRING O1 a 3 nm TSMC

CPU deca-core 2 x 3,9 GHz – Cortex-X925 4 x 3,4 GHz – Cortex-A725 2 x 1,9 GHz – Cortex-A725 2 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Immortalis-G925

fino a 16 GB di RAM LPDDR5T

fino a 1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria da 10.610 mAh con ricarica da 120W

fotocamera /

selfie camera /

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 15 con HyperOS 2

