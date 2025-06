Xiaomi potrebbe riportare in vita il Second Display, dopo Mi 11 Ultra

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, insider rivelatosi affidabile in molte occasioni, Xiaomi sarebbe intenzionata a riportare in vita il Second Display. Non ci sono immagini, ma il leaker fa riferimento ad uno smartphone dotato di uno schermo posteriore ed un modulo fotografico verticale. Che cosa bolle in pentola nella casa di Lei Jun?

Xiaomi al lavoro su uno smartphone con Second Display: c’entra qualcosa il misterioso modello Pandora?

Crediti: Xiaomi

Nel rispondere ai commenti su Weibo (social cinese in stile X), l’insider ha rivelato anche alcuni dettagli aggiuntivi. Nonostante il formato possa far pensare a Xiaomi Mi 11 Ultra questo dispositivo inedito sarà molto diverso.

Il display secondario sarà di grandi dimensioni, un pannello in grado di coprire l’intera scocca o quasi, in stile Xiaomi MIX Flip. Insomma, non aspettatevi un mini schermo come quello di Mi 11 Ultra (utile solo per controlli e notifiche basilari).

Crediti: Xiaomi

Inoltre sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Elite 2, quindi si parlerebbe di un top di gamma a tutti gli effetti. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del misterioso Xiaomi Pandora: non è chiaro se questo e il dispositivo con Second Display siano collegati oppure se si tratterà di modelli separati.

Pandora potrebbe essere il tri-pieghevole di Xiaomi (in stile Huawei Mate XT) ma non è da escludere che la compagnia di Lei Jun stia sperimentando vari formati.