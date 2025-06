Xiaomi MIX Flip 2 ufficiale: il pieghevole a conchiglia migliora in tutto (o quasi)

Il nuovo top di gamma pieghevole di Xiaomi è finalmente arrivato e ancora una volta si conferma un campione di stile. Quest’anno la casa cinese ha messo in pausa la serie Fold per concentrarsi solo sul suo modello a conchiglia. Il risultato è Xiaomi MIX Flip 2, dispositivo che fa alcuni passi avanti ma anche degli scivoloni: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in Cina).

Xiaomi MIX Flip 2: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo pieghevole a conchiglia

Design e display

Crediti: Xiaomi

La casa di Lei Jun ha deciso di non strafare e di non stravolgere le cose: Xiaomi MIX Flip 2 si presenta come una sorta di upgrade rispetto al primo MIX Flip, andando a migliorarne alcuni aspetti senza scossoni.

Il design del nuovo modello è essenzialmente invariato: c’è un ampio schermo AMOLED posteriore da ben 4,01″ che ricopre completamente una porzione della scocca, inglobando anche la doppia fotocamera. Il risultato è un pannello abbastanza grande da poter essere utilizzato senza fastidi, seppur mantenendo le dimensioni generali compatte.

Crediti: Xiaomi

Una volta aperto il pieghevole a conchiglia cela uno schermo AMOLED da 6,82″ di diagonale: Xiaomi ha utilizzato le stesse dimensioni, limitandosi a migliorare la luminosità di picco (da 3.000 nit a 3.200 nit) per una migliore visibilità.

C’è un unico “difetto”: ci saremmo aspettati l’introduzione della certificazione IPX8 (contro l’acqua), ma anche stavolta il dispositivo arriva senza alcuna protezione di questo tipo.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Xiaomi

Le specifiche tecniche di Xiaomi MIX Flip 2 continuano sulla scia del predecessore: si tratta a tutti gli effetti di un top di gamma di ultima generazione, mosso dallo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Il chipset è lo stesso di Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra, quindi lato performance siamo alle stelle.

A raffreddare i bollenti spiriti del flagship abbiamo un sistema al liquido con doppia camera di vapore, una superiore (per il processore) ed una nella sezione inferiore del corpo.

Il flip phone non cambia le cose ma le migliora parecchio: la batteria sale a 5.165 mAh (contro i 4.780 del primo capitolo) con il supporto alla ricarica rapida da 67W. Inoltre viene aggiunta la ricarica wireless da ben 50W, grande assente a bordo del predecessore.

Crediti: Xiaomi

Tuttavia il comparto fotografico fa un passo indietro: c’è ancora una doppia fotocamera e il sensore principale è sempre il Light Fusion 800 (50 MP, OIS), ma stavolta c’è un ultra-grandangolare da 50 MP come modulo di supporto (al posto del teleobiettivo). In entrambi i casi sono presenti ottiche Leica.

Xiaomi MIX Flip 2 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 166,89 x 73,8 x 7,57 mm (aperto) e 86,13 x 73,8 x 15,87 (chiuso) per mm 199 grammi

Certificazione IP/

Display esterno AMOLED da 4,01″ 1.5K+ (1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 120 Hz, 3.200 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Shield Glass 2.0

Display interno AMOLED LTPO da 6,86″ 1.5K+ (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, 3.200 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con doppia camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

Batteria da 5.165 mAh con ricarica da 67W e ricarica wireless da 50W

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.7-2.0) con Light Fusion 800, OIS e ultra-wide 115°, lenti Leica Summilux

Selfie camera OV32B da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

Quanto costa Xiaomi MIX Flip 2 – Prezzo e uscita

Il nuovo Xiaomi MIX Flip 2 ha debuttato in Cina durante il mega evento estivo del 26 giugno, al prezzo di partenza di circa 713€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili.

12/256 GB – 5.999 CNY ( 713€ )

) 12/512 GB – 6.499 CNY ( 773€ )

) 16 GB/1 TB – 7.299 CNY (868€)

È interessante notare che si tratta precisamente delle stesse cifre del primo capitolo. A questo punto possiamo ipotizzare che il nuovo dispositivo potrebbe costare 1.299,9€ in Italia per la sola variante da 12/512 GB. Nel momento in cui scriviamo il MIX Flip è in sconto a soli 649€, un’occasione d’oro.

Se preferite aspettare il nuovo modello, per ora non ci sono dettagli sull’uscita Global. Probabilmente bisognerà pazientare alcuni mesi: vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più in merito alla possibile uscita da noi.

