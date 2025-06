Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80 Ultra e tante altre novità in arrivo: c’è la data ufficiale

Dopo aver scaldato i motori con i primissimi teaser, la casa di Lei Jun ha confermato la data di presentazione di Xiaomi MIX Flip 2. Ma le novità andranno oltre il nuovo pieghevole a conchiglia: l’evento estivo di Xiaomi – che si terrà per la Cina – comprende anche tante altre aggiunte, compreso Redmi K80 Ultra.

Xiaomi MIX Flip 2, ufficiale la data di presentazione: il nuovo pieghevole a conchiglia è ad un passo dall’uscita

Crediti: Xiaomi

Il nuovo evento è fissato per il 26 giugno: al centro di tutto ci saranno Xiaomi MIX Flip 2 e il primo SUV elettrico del brand, ma sul palcoscenico vedremo anche altri prodotti dell’ecosistema del brand, insieme alle ultime novità targate Redmi.

L’azienda ha confermato che ci sarà anche un altro misterioso prodotto ma non ha svelato la sua natura. Secondo vari insider si tratterebbe di Xiaomi AI Smart Glass, i nuovi occhiali XR del brand con funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Al momento tutte le novità elencate faranno capolino in Cina: comunque gran parte di queste dovrebbero debuttare anche in Italia, quindi non ci resta che attendere dettagli ufficiali.