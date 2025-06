Xiaomi MIX Flip 2: il nuovo design a confronto con il primo capitolo

L’evento di Xiaomi e Redmi è dietro l’angolo e ormai è la stessa compagnia cinese a svelare nuovi dettagli sulle novità in arrivo. Xiaomi MIX Flip 2 sarà tra i protagonisti della presentazione estiva: andiamo a vedere quali saranno le novità in termini di design, grazie alle prime immagini ufficiali.

Xiaomi MIX Flip 2, svelato il design: come cambia il nuovo pieghevole a conchiglia

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Come avvenuto per il primo capitolo, Xiaomi MIX Flip 2 avrà dalla sua un ampio schermo esterno ed un formato pieghevole a conchiglia. Le immagini render pubblicate dal brand svelano le nuove colorazioni ma a quanto pare il look resterà totalmente invariato.

Il pannello esterno sarà ancora una volta da 4,01″ ed anche quello interno non cambierà (6,86″). Anche in termini di dimensioni non sembrano esserci differenze, mentre lungo il lato destro trovano nuovamente spazio il bilanciere del volume e il tasto d’accensione con lettore d’impronte incorporato.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Cambia la posizione del logo Xiaomi: anziché essere localizzato in basso (lo vedete nelle immagini di MIX Flip qui sopra) è al centro della porzione inferiore del retro.

La batteria sale a 5.165 mAh, contro i 4.780 mAh del predecessore (e sempre con ricarica wireless da 50W); tuttavia il comparto fotografico non dovrebbe subire variazioni, ma per ora non è stato ancora confermato dalla casa cinese.

Di seguito trovate la scheda tecnica completa, frutto di leak e dettagli ufficiali: l’unico aspetto che non è stato ancora rivelato riguarda proprio le fotocamere.

Scheda tecnica presunta

(aggiornata al 24 giugno)