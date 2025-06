I condizionatori Xiaomi arrivano in Europa e c’è anche il servizio di installazione

A marzo la compagnia di Lei Jun ha annunciato che avrebbe portato i suoi grandi elettrodomestici in vari mercati Global. Come promesso, ecco fare capolino i primi modelli: si tratta di Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco, in arrivo in Europa in due versioni. Si parte dalla Spagna e c’è perfino il servizio di installazione ufficiale.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco debutta in Spagna dal 4 luglio: i grandi elettrodomestici arrivano in Europa ma quando in Italia?

L’azienda cinese è ormai ben lontana dalle sue radici: oltre a smartphone, tablet e software nel corso del tempo Xiaomi si è espansa a dismisura, abbracciando molteplici campi.

Prima attraverso aziende satelliti e il portale YouPin, poi arrivando a produrre tantissimi dispositivi direttamente a marchio Xiaomi. Addirittura abbiamo assistito al debutto della prima auto elettrica del brand ed ora viene fatto un passo avanti in direzione dei mercati occidentali.

Nei mesi passati l’azienda aveva annunciato che frigoriferi, lavatrici, asciugatrici e condizionatori d’aria sarebbero arrivati in vari mercati Global. Ora i grandi elettrodomestici Xiaomi hanno iniziato a fare capolino in Europa, partendo dalla Spagna.

Later this year, Xiaomi will officially launch large home appliances in global markets, providing users worldwide with an even more connected home experience.#XiaomiLaunch pic.twitter.com/3G9pkKATf3 — Xiaomi (@Xiaomi) March 2, 2025

Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco sarà disponibile nel paese iberico a partire dal 4 luglio, nelle versioni da 2,6 kW e da 3,5 kW rispettivamente al prezzo di 599€ e 699€. Il condizionatore d’aria offre un’efficienza di raffreddamento e di riscaldamento A+++, un design mininale e funzionalità smart (con i controlli direttamente tramite smartphone).

La cosa più interessante riguarda il pacchetto offerto dall’azienda: non solo sarà possibile acquistare il condizionatore, ma ci sarà anche un servizio di installazione professionale. Xiaomi promette prezzi trasparenti e definitivi al momento dell’acquisto, anche se per ora non ci sono dettagli.

Questo vuol dire che la casa di Lei Jun fa davvero sul serio e vuole sfidare i grandi nel campo degli elettrodomestici. È impossibile non pensare a Samsung, un altro grande marchio conosciuto anche per il suo ecosistema a 360°.

Non ci resta che tenere le dita incrociate: chissà che i grandi elettrodomestici Xiaomi arriveranno anche in Italia!