Il nuovo massaggiatore Xiaomi è mini: lo porti ovunque, anche a lavoro e in palestra

Contro lo stress quotidiano o per rilassare i muscoli dopo una lunga sessione di fitness, ecco l’ultima novità della compagnia di Lei Jun. Xiaomi Massage Gun Mini 2 arriva in Italia e ti offre un delicato momento di relax durante la giornata: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo; la pistola massaggiante è subito disponibile nello store ufficiale!

Xiaomi Massage Gun Mini 2 è la nuova pistola massaggiante, ora disponibile in Italia | Caratteristiche & prezzo

Crediti: Xiaomi

I prodotti dell’ecosistema Xiaomi abbracciano ogni ambito: non si tratta di smartphone e tablet ma di un vero e proprio lifestyle che ti accompagna in ogni momento. Anche dopo la palestra o a casa, quando è il momento di “sciogliere” lo stress.

La nuova pistola massaggiante di Xiaomi è piccola ma potente, con un peso di appena 350 grammi ed una forza massima di 12 kg. È abbastanza leggera da poter essere impugnata con una sola mano e grazie alle dimensioni compatte entra comodamente in borsa.

Nonostante il formato contenuto, Xiaomi Massage Gun Mini 2 è in grado di alleviare la tensione nelle aree doloranti con un massaggio ad alta velocità, grazie al motore magnetico da 58W, 2.500 giri al minuto e 190 Nm di coppia.

Crediti: Xiaomi

Il dispositivo offre 2 modalità e 3 livelli di intensità tra cui scegliere; questa è facilmente visibile grazie all’anello LED luminoso (luce bianca per media intensità e arancione per alta). A bordo trova spazio una batteria ricaricabile da 1.900 mAh, per un’autonomia fino a 30 giorni. Infine sono presenti 3 testine differenti, ognuna per un diverso tipo di trattamento.

Xiaomi Massage Gun Mini 2 debutta in Italia direttamente nello store ufficiale, al prezzo di 79,9€. Nonostante le dimensioni compatte la pistola massaggiante offre prestazioni senza compromessi, per una momento di relax dopo l’attività sportiva o nei momenti di stress.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.