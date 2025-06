HyperOS 3: le prime immagini leak mostrano come cambierà l’UI di Xiaomi

Con la pubblicazione di Android 16 in versione stabile è solo questione di tempo prima di assistere al debutto delle varie interfacce proprietarie. La più attesa è sicuramente HyperOS 3, terzo capitolo del software di Xiaomi: le prime immagini leak cominciano a svelare le novità che vedremo nel design, con un look pulito e minimale (nel perfetto stile della casa di Lei Jun).

Trapelano le prime immagini della home screen di Xiaomi HyperOS 3

Crediti: Xiaomitime Crediti: Xiaomitime Crediti: Xiaomitime

Come anticipato in apertura, HyperOS 3 continuerà ad offrire il look minimale a cui siamo abituati: lo stile è molto vicino a quello di Cupertino (iOS 18, con un tocco che richiama le novità di iOS 26) e sono stati introdotti alcuni cambiamenti rispetto alla versione attuale dell’UI.

La home screen – è tutto ciò che è trapelato – perde la barra di ricerca e l’effetto finale è quello di una schermata più snella, con icone e widget al centro dell’attenzione.

La palette di colori della nuova versione dell’UI si fa più vivace e luminosa mentre alcune icone presentano effetti più elaborati. I cambiamenti arrivano anche alla barra superiore, con un nuovo indicatore della batteria che consente una maggiore chiarezza nella visualizzazione della percentuale.

Lo stesso vale per gli indicatori della rete mobile e della connessione Wi-Fi: le linee sottili dell’attuale interazione sono state sostituite da un tratto più marcato che ne facilita la lettura.

Al momento non ci sono altre immagini, quindi resta da vedere quali saranno le novità per la schermata delle Impostazioni e quelle del Centro notifiche. Per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO supportati c’è una lista provvisoria, ma bisognerà attendere la conferma ufficiale.

Per l’uscita si guarda a settembre: lo Snapdragon 8 Elite 2 arriverà in anticipo dato che il Summit di Qualcomm è fissato per questo periodo. Di conseguenza Xiaomi 16 e 16 Pro farebbero capolino poco dopo, ma sempre entro la fine del mese.