Xiaomi purifica l’acqua del rubinetto con questo nuovo gadget

Le novità della compagnia di Lei Jun continuano anche in cucina: non c’è bisogno di scomodare smartphone e tablet per trovare dispositivi interessanti, specialmente quando si parla di prodotti Xiaomi. L’ultima aggiorna arriva nello store ufficiale italiano: Xiaomi Faucet Water Purifier è un purificatore d’acqua per rubinetti, un prezioso alleato per la tua cucina, proposto ad un prezzo accessibile.

Xiaomi Faucet Water Purifier: caratteristiche e prezzo del nuovo purificatore d’acqua per rubinetto

Crediti: Xiaomi

Semplicità è la parola d’ordine: Xiaomi Faucet Water Purifier si installa in modo rapido e semplice ed è compatibile con un’ampia gamma di rubinetti. Il dispositivo integra un sistema di filtraggio composito a cinque stadi, per un’acqua più sicura.

I carboni attivi rimuovo i residui di cloro mentre il filtro in ceramica diatomacea è lavabile e riutilizzabile, per un utilizzo prolungato. Inoltre il suo design opaco permette di notare subito lo stato del filtro, in modo da capire al volo quando è il momento di procedere con la pulizia.

Crediti: Xiaomi

Sono presenti tre modalità d’utilizzo, da impostare tramite l’apposita manopola. Per cucinare e preparare zuppe basta selezionare “Acqua purificata” mentre “Acqua non purificata” è utile per lavare i piatti; infine la modalità “Spray” permette di pulire in modo uniforme frutta e verdura.

Il nuovo Xiaomi Faucet Water Purifier debutta in Italia tramite lo store ufficiale, al prezzo di 29,9€. Facie da installare, pratico ed utile: la compagnia cinese ha fatto centro ancora una volta con un gadget da non lasciarsi scappare.

