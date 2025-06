Questa novità è il sogno degli appassionati di Xiaomi e delle friggitrici ad aria

Arrivata inizialmente come un prodotto di nicchia, alla fine la friggitrice ad aria ha conquistato quasi tutti, anche i più scettici. Versatile, facile da utilizzare e spesso dotata di funzionalità smart, si tratta di un gadget ormai onnipresente in cucina. Se siete appassionati e magari anche dei Mi Fan allora Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L è la soluzione definitiva per il vostro palato!

Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova friggitrice ad aria doppia

Crediti: Xiaomi

La nuova friggitrice ad aria di Xiaomi si presenta come il modello più completo del brand. Dotata di un design elegante e minimale, tipico della casa di Lei Jun, il dispositivo offre un doppio vano per le pietanze; in questo modo è possibile cuocere più cibi contemporaneamente ma in spazi separati.

Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L ha una capacità di 10 litri, divisi in un vano da 3,5 litri ed uno più grande da 6,5 litri. La vera chicca riguarda proprio la cottura: i due cestelli funzionano in modo indipendente ed è possibile impostare modalità e temperature differenti.

Il dispositivo ha una potenza di 2.700W, è in grado di raggiungere una temperatura di 230°C e permette una cottura uniforme con il suo sistema a 360°: l’aria calda circola in modo rapido avvolgendo i cibi, con un’efficienza della cottura maggiore (del 71%) rispetto ai forni tradizionali.

Crediti: Xiaomi

Si tratta di un dispositivo smart: si collega allo smartphone tramite il Wi-Fi ed è possibile usare i comandi da remoto, i controlli vocali con Google e Alexa, scegliere tra oltre 100 ricette online. Sono presenti nove modalità di cottura predefinite, da impostare tramite un pannello touch. I cestelli di sfilano completamente, per una pulizia rapida e profonda.

Al momento la nuova Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L è stata inserita nel sito Global di del brand ma mancano ancora dettagli sul prezzo di vendita. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e, aspettando il lancio in Italia, vi segnaliamo le friggitrici Xiaomi disponibili da noi (in offerta lampo).

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L – 116,99€

Xiaomi Air Fryer Essential 6L – 62,99€

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L – 80,99€

Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L – 62,99€

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.