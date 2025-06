Xiaomi AI Glasses confermati: i rivali dei Meta Ray-Ban arrivano insieme a MIX Flip 2

La casa cinese lancia il guanto di sfida ai Meta Ray-Ban con Xiaomi AI Glasses: i nuovi occhiali smart del brand sono stati svelati ufficialmente ed arriveranno durante il mega evento estivo di domani. Ecco le prime immagini e cosa sappiamo finora di questa novità.

Xiaomi AI Glasses, i nuovi occhiali smart arriveranno il 26 giugno: tutti i dettagli finora

Wireless AR Glass – Crediti: Xiaomi

La data di presentazione dei nuovi Xiaomi AI Glasses è fissata per il 26 giugno in Cina: durante l’evento ci sarà spazio per una sfilza di prodotti Xiaomi e Redmi, come il pieghevole MIX Flip 2 e il flagship K80 Ultra. Ecco il riepilogo di tutte le novità in arrivo; quasi sicuramente una buona parte arriverà anche alle nostre latitudini, in un secondo momento.

Crediti: Xiaomi

Conosciuti inizialmente come Xiaomi AI Smart Glass, l’azienda è confermato tramite un teaser il design e il nome finale del prodotto. Gli Xiaomi AI Glasses sarebbero i rivali dei Meta Ray-Ban ma con una marcia in più dato che dovremmo avere a che fare con un vero e proprio visore AR, con il supporto di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Niente realtà mista (XR) come anticipato in precedenza, ma un paio di occhiali smart con il supporto alla realtà aumentata. Il dispositivo avrebbe dalla sua una fotocamera integrata, speaker ed una configurazione con doppio chipset, Snapdragon AR1 e BES2700H (co-processore dedicato all’efficienza energetica e alle attività in background).

Crediti: Xiaomi

Questa non è una prima volta che Xiaomi si cimenta nel campo degli occhiali smart dotati di funzionalità AR: ci sono stati già due modelli, nel 2023 al MWC e nel 2022 (solo in Cina), ma finora nulla di trascendentale. Resta da vedere se i nuovi AI Glasses resteranno un’esclusiva asiatica oppure se ci sarà la possibilità di un lancio anche in occidente.

Ultimo aggiornamento: 25 giugno