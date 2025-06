Xiaomi AI Glasses ufficiali: i veri rivali di Meta Ray-Ban arrivano dalla Cina

In occasione dell’evento estivo che ha visto l’introduzione sul mercato dei nuovi Redmi K80 Ultra e MIX Flip 2, Xiaomi ha colto l’occasione per presentare anche i nuovi occhiali smart della compagnia, che andranno a competere con i sempre più popolari Meta Ray-Ban. Con il nome di Xiaomi AI Glasses, questi occhiali mettono a disposizione uno stile raffinato e tante funzionalità.

Xiaomi AI Glasses: tutto quello che c’è da sapere

Design

Crediti: Xiaomi

Il design degli occhiali Xiaomi AI Glasses offre una classica montatura con linee dolci, adatto praticamente ad ogni volto, che sia maschile o femminile. Sul frontale troviamo due fori per le fotocamere, mentre tutto l’hardware risiede all’interno delle due astine, che uno spessore sicuramente più rilevante rispetto alle classiche montature, è dotato anche di speaker stereo che indirizzano l’audio direttamente nel canale uditivo. La montatura integra anche 5 microfoni per ascoltare la voce dell’utente.

Le astine sono dotate, inoltre, di sensori touch per l’attivazione e disattivazione delle funzioni smart, oltre ad offrire la possibilità di regolare la lente elettrocromica su quattro diversi livelli di colore (dal trasparente al più scuro). Gli occhiali, quindi, possono essere indossati per tutta la giornata, offrendo anche la protezione UV dal sole. La montatura (compresa di lenti) ha un peso di appena 40 grammi ed offre la protezione IP54 per acqua e polvere. Le colorazioni tra cui scegliere sono tre: nero, marrone con aste traslucide e verde con aste traslucide.

Specifiche tecniche e funzioni

Crediti: Xiaomi

Gli Xiaomi AI Glasses sono alimentati dal chipset Snapdragon AR1, affiancato da 4 GB di RAM ed una ROM da 32 GB. Gli occhiali sono dotati di una doppia fotocamera con obiettivo super trasparente 1G+4P da 12MP con apertura f/2.2, sensore ultra-grandangolare da 105° e stabilizzatore EIS, in grado di scattare fotografie ad una risoluzione di 4032 x 3024 pixel e registrare video fino a 2K/30 FPS.

Il fulcro di questi occhiali smart è il sistema operativo Xiaomi Surge OS con intelligenza artificiale in grado di riconoscere gli oggetti inquadrati e fornire dettagli e informazioni all’utente in modo colloquiale. Il dispositivo è compatibile sia con Android che con iOS e supporta già 14 applicazioni tra social network e app di utilizzo comune. Gli occhiali, infatti, permettono di effettuare chiamate e videochiamate, postare video e filmati sui social e tanto altro, utilizzando direttamente la propria voce e l’assistente vocale con AI.

La batteria da 263 mAh offre un’autonomia in stand-by fino a 21 ore, mentre con un utilizzo comune si può arrivare fino ad 8 ore e mezza. Gli amanti della musica, inoltre, potranno ascoltare ininterrottamente i propri brani preferiti per ben 7 ore, mentre gli occhiali permetteranno di registrare senza interruzioni per ben 45 minuti. La ricarica, invece, avviene direttamente tramite connettore USB-C.

Disponibilità e prezzo

Crediti: Xiaomi

Xiaomi AI Glasses sono disponibili da oggi in Cina al prezzo di partenza di 1.999 yuan (circa 237€ al cambio attuale). La versione con lenti elettrocromiche, invece, viene proposta a 2.699 yuan (circa 321€). Attualmente non si hanno informazioni per una eventuale commercializzazione globale di questi nuovi occhiali smart.