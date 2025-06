Xiaomi 16 Ultra dirà addio alle fotocamere Sony

Secondo le ultime indiscrezioni il comparto fotografico di Xiaomi 16 Ultra dovrebbe subire un enorme cambiamento. Per la prima volta la casa di Lei Jun metterà da parte Sony e le sue fotocamere in favore di una soluzione della cinese SmartSens, almeno stando ad un insider noto e spesso affidabile.

Xiaomi 16 Ultra con una fotocamera principale SmartSens: ecco le ultime novità per la prossima serie di punta

Il lancio della serie Huawei Pura 80 (ma in generale il lavoro di Huawei) ha dimostrato che per le compagnie cinesi è possibile realizzare “tutto in casa”. La gamma monta il sensore SC5A0CS da 1″, realizzato appunto da SmartSens, novità che è stata accolta in modo molto positivo.

Probabilmente il prossimo Xiaomi 16 Ultra avrà un’unità da 1″ nuova di zecca, mentre l’insider anticipa anche la presenza di un teleobiettivo periscopico da 200 MP (visto anche con Xiaomi 15 Ultra). Impossibile non aspettarsi ottiche Leica e l’utilizzo di Xiaomi AISP, magari in versione 3.0.

Sempre secondo i rumor recenti la prossima generazione di top di gamma dovrebbe avere i seguenti produttori (per il comparto fotografico):

Xiaomi 16: Omnivision, probabilmente un nuovo sensore personalizzato Light Fusion;

Comunque ne dovrà passare di acqua sotto i ponti prima del lancio del prossimo modello Ultra. Nel frattempo la novità più vicina è Xiaomi 16: il debutto dovrebbe avvenire a settembre 2025 in Cina, in anticipo rispetto agli anni passati per via del lancio anticipato dello Snapdragon 8 Elite 2 (da fine ottobre a fine settembre).