Xiaomi 15T Pro avvistato ancora: cosa aspettarsi dal flagship di mezzo

È passato molto poco dal debutto internazionale della serie Xiaomi 15, ma già si comincia a parlare dei prossimi smartphone in arrivo, ossia la generazione top di mezzo. La gamma Xiaomi 15T è in fase di sviluppo e hanno iniziato a fare capolino i primi indizi: ecco cosa possiamo aspettarci dai prossimi telefoni della famiglia, in arrivo nel corso della seconda metà dell’anno.

Primi dettagli su Xiaomi 15T e 15T Pro: cosa possiamo aspettarci e quando usciranno

Al momento i dettagli sui futuri Xiaomi sono ancora pochi ed arrivano principalmente dalle certificazioni. Xiaomi 15T avrebbe come nome in codice Goya e la sigla 25069PTEBG mentre il fratello maggiore Xiaomi 15T Pro sarebbe conosciuto internamente come Klimt e con i numeri di modello 2506BPN68R e 2506BPN68G.

Solitamente c’è un legame tra la serie T e Redmi: ad esempio Xiaomi 14T Pro è un rebrand di Redmi K70 Ultra, mentre il modello 14T presenta chipset, ricarica e sensore fotografico principale differenti. Di conseguenza c’è l’ipotesi che Redmi K80 Ultra possa influenzare Xiaomi 15T Pro, come da tradizione.

Tuttavia il top di gamma Redmi presenterebbe il nome interno Dali e la sigla 25060RK16C: si tratta di dettagli importanti, diversi da quelli dei dispositivi in arrivo con Xiaomi.

Crediti: Xiaomitime

Di conseguenza si fa spazio l’ipotesi che Xiaomi 15T Pro possa essere un dispositivo totalmente inedito. In base alla nostra esperienza – e quindi siamo nel campo delle ipotesi – è plausibile che anche a questo giro si tratterà di un rebrand, magari con alcune particolarità rispetto alla controparte cinese.

Quindi ci aspettiamo un flagship mosso dal Dimensity 9400+ di MediaTek nel caso del modello Pro, mentre Xiaomi 15T potrebbe essere equipaggiato con il Dimensity 8400 Ultra (visto a bordo di Redmi Turbo 4 e POCO X7 Pro).

La presentazione dei nuovi telefoni dovrebbe avvenire a settembre nei mercati Global, sulla base di quanto avvenuto con i device attuali. Per l’uscita del cugino Redmi K80 Ultra si guarda al mese di luglio, ma in questo caso in Cina.

Xiaomi 15T Pro – Scheda tecnica presunta (aggiornata al 10 giugno)

dimensioni /

certificazione IP68

display Flat OLED da 6.83″ 1.5K, refresh rate a 120 Hz, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16/24 GB GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/ 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 7.500 mAh con ricarica da 100W/120W

fotocamera 50 MP con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo/macro

selfie camera da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le