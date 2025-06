Xiaomi 15T e 15T Pro: nuovi dettagli su fotocamere, batterie e uscita

Il mega evento estivo di Xiaomi incombe (si terrà tra pochi giorni) ma riguarderà solo la Cina. Questo non vuol dire che non arriveranno novità anche per i mercati Global, solo che bisognerà attendere qualche settimana in più. Aspettando un segno da parte della casa di Lei Jun iniziamo a scoprire cosa dovrebbe cambiare tra Xiaomi 15T e 15T Pro, i flagship occidentali per la seconda metà dell’anno.

Xiaomi 15T e 15T Pro: un leak svela le possibili differenze tra i due smartphone

K80 Ultra – Crediti: Redmi

Il nuovo Xiaomi 15T Pro dovrebbe essere un rebrand di Redmi K80 Ultra, ma con alcune differenze. Rispetto al modello cinese, dotato di una batteria da 7.410 mAh, la versione occidentale dovrebbe arrivare con una soluzione da 5.500 mAh con ricarica da 90W.

Tuttavia guadagnerebbe il comparto fotografico con varie aggiunte: le ottiche Leica ed un teleobiettivo (assenti nel dispositivo Redmi). Cambierebbe anche il sensore principale, passando dal Light Fusion 800 al Light Fusion 900, ossia lo stesso di Xiaomi 15.

Ma cosa cambierà con Xiaomi 15T standard? Design e fotocamere dovrebbero restare invariati (ma in questo caso ci sarebbe il sensore Light Fusion 800), lo stesso per la batteria. La ricarica scenderebbe a 67W mentre il chipset potrebbe essere un’altra soluzione MediaTek, forse il Dimensity 8400 Ultra.

Quando escono i nuovi Xiaomi 15T e 15T Pro?

In merito alla periodo d’uscita non ci sono ancora certezze: gli attuali modelli della serie T sono stati lanciati a settembre, quindi non è da escludere che la presentazione di Xiaomi 15T e 15T Pro possa avvenire nello stesso periodo. Comunque in altri casi si propende per un lancio anticipato, forse già nel corso del mese di agosto.

Schede tecniche leak

Xiaomi 15T Pro

dimensioni e peso – 163,08 × 77,93 × 8,18 mm per 219 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED da 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel), refresh rate a 144 Hz, 12 bit, luminosità di picco fino a 3.200 nit, protezione Xiaomi Shield Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.500 mm 2

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC + chip D2 per il display

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12 GB GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/ 1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria da 5.500 mAh con ricarica da 90W + wireless?

fotocamera da 50 + 50 + 13 MP con ottiche Leica Light Fusion 900, OIS teleobiettivo S5KJN5 ultra-grandangolare OV13B

selfie camera S5KKDS da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, chip Surge (T1, T1S, P3, G1)

Android 15 con HyperOS 2

Xiaomi 15T