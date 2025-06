Xiaomi 15 Ultra è coloratissimo in queste nuove versioni

Mancano poche ore al mega evento estivo di Xiaomi, durante il quale saranno presentate tante novità (compreso MIX Flip 2 e Redmi K80 Ultra). Inoltre ci sarà spazio anche per un gradito ritorno: Xiaomi 15 Ultra farà capolino in tre nuove colorazioni davvero particolari. Teniamo le dita incrociate e speriamo che arrivino anche da noi!

Xiaomi 15 Ultra ritorna in tre nuove colorazioni esclusive: l’effetto finale è davvero stiloso

Crediti: Xiaomi

Il top di gamma Xiaomi 15 Ultra (disponibile in Italia) ha debuttato nelle versioni White, Black e Silver Chrome. La più particolare è proprio quest’ultima, con un design bicolore, una sezione in pelle vegana ed un aspetto che ricorda le iconiche macchine fotografiche Leica.

Il Photography Kit rende l’esperienza fotografica ancora più completa grazie ad una cover e alla pratica impugnatura con pulsante dell’otturatore rimovibile, supporto per il pollice, una manopola (per regolare esposizione, otturatore, ISO e bilanciamento del bianco) ed una leva per lo zoom.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

In occasione dell’evento del 26 giugno (si terrà tra alcune ore), la casa di Lei Jun ha svelato tre nuove colorazioni per Xiaomi 15 Ultra. Il flagship si tinge di azzurro, viola e marrone, con la cover posteriore in stile Leica. Inoltre è presente anche il kit fotografico dedicato, che riprende le medesime colorazioni delle scocca.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora dettagli sul prezzo; aggiorneremo l’articolo non appena ne sapremo di più. Comunque ricordiamo che per ora si tratta di una novità in arrivo in Cina e resta da vedere se anche il nostro 15 Ultra riceverà questa edizione speciale limitata.

