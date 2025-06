Xiaomi 14T sfiora il minimo storico: occasione top dallo store ufficiale

Nuovo giorno, nuova promozione dallo store ufficiale Xiaomi: per gli amanti dei pieghevoli segnaliamo che è ancora disponibile MIX Flip a metà prezzo, mentre chi cerca un dispositivo “tradizionale” troverà pane per i suoi denti. Xiaomi 14T sfiora il minimo storico: un ritorno gradito, dato che parliamo di un terminale dal rapporto qualità/prezzo super conveniente.

Xiaomi 14T quasi al miglior prezzo nello store ufficiale: occasione imperdibile per il mese di giugno

Crediti: Xiaomi

L’ex flagship di metà serie Xiaomi 14T torna in sconto sullo store ufficiale: la versione da 12/256 GB è in promozione a 399,9€ per tutto il mese di giugno, un prezzo di poco superiore al minimo storico. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche; inoltre segnaliamo che anche il fratello maggiore Xiaomi 14T Pro è in offerta (a 519€).

dimensioni 160,5 x 75,1 x 7,8 mm per 195 grammi

certificazione IP68

display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz, protezione CrystalRes, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore Xiaomi 3D IceLoop

SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra a 4 nm TSMC

CPU octa-core (4* A715 @ 3.35 GHz + 4* A510 @ 2.2 GHz)

GPU Mali-G615 MC6

12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W

fotocamera da 50 + 50 + 12 MP (f/1.7-1.9-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 4X e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche Leica

selfie camera da 32 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR, Google Gemini e funzioni AI

Android 14 con HyperOS 1

