L’AI in WhatsApp non si ferma: ecco il riepilogo dei messaggi e delle conversazioni

Nonostante le polemiche per l’introduzione dell’intelligenza artificiale in WhatsApp, gli sviluppatori di Meta sembra non voler arrestare l’integrazione dell’AI all’interno dell’app di messagistica istantanea più popolare d’Europa. Una nuova funzione, infatti, permetterà agli utenti di avere di riepiloghi immediati dei messaggi e delle conversazioni troppo lunghe da leggere.

Su WhatsApp arrivano i riassunti delle conversazioni con AI

Crediti: WhatsApp

WhatsApp ha presentato in questi giorni “Message Summaries“, una nuova funzionalità con intelligenza artificiale che integra Meta AI per creare dei riassunti delle conversazioni non lette oppure di cui si ha bisogno di un piccolo riepilogo perché troppo lunghe da leggere. Questa nuova funzione può essere sfruttata sia nelle conversazioni singole che in quelle di gruppo, dove potrebbe risultare sicuramente più efficace.

Meta ha assicurato che Message Summaries rispetto in pieno la privacy degli utenti, mantenendo sempre private le conversazioni utilizzando il Private Processing. La funzione, tuttavia, è sempre opzionale: quindi gli utenti possono decidere di disattivarla e non utilizzarla.

Message Summaries è attualmente in fase di rollout per gli utenti in lingua inglese negli Stati Uniti. WhatsApp non ha chiarito se e quando questa funzione sarà disponibile anche nel resto del mondo, ma la speranza degli sviluppatori è quella avere il supporto per le altre lingue e paesi entro la fine di quest’anno.

