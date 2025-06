WhatsApp si arricchisce di nuove funzioni: ecco tutte le novità

Proprio come lo scorso mese, il team di WhatsApp ha lavorato duramente per introdurre una grande varietà di nuove funzioni all’interno dell’app di messaggistica istantanea più popolare d’Europa. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, sono davvero tante le novità che possono sfruttare gli utenti per parlare con gli amici.

Emoji animati, avatar personalizzati e tanto altro con il nuovo aggiornamento di WhatsApp

Crediti: Canva

L’espressività è sempre stata il punto principale della comunicazione, e per questo motivo WhatsApp ha deciso di introdurre delle nuove emoji animate che possano mostrare al meglio il proprio stato d’animo. Con il nuovo aggiornamento arriva anche una maggiore personalizzazione del proprio avatar, con numerose altre novità. Di seguito il changelog completo.

Emoji animati

Creatore di sticker animati

Sticker social degli avatar

Creazione di gruppi facilitata

Didascalie, reazioni e risposte ai file multimediali

Nuovi filtri ed effetti per le chiamate

Sondaggi fotografici nei canali

Messaggi “importanti” per i canali

Menzioni per i gruppi negli stati

Tutte queste funzioni sono disponibili con l’ultimo aggiornamento dell’app ufficiale di WhatsApp per iOS e Android. Nel caso in cui non vediate ancora attive una o più funzioni, assicuratevi di aver scaricato l’ultima versione disponibile da App Store e Google Play Store.