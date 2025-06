AI Studio arriva anche su WhatsApp: gli utenti potranno creare i loro chatbot

Con la popolarità dell’intelligenza artificiale in costante aumento, sembra inevitabile l’integrazione in tutte le app più popolari, inclusa ovviamente WhatsApp. Dopo l’arrivo ufficiale di Meta AI sulla celebre app di messaggistica istantanea, sembra proprio che gli utenti molto presto potranno creare il loro chatbot personalizzato grazie ad AI Studio.

AI Studio sta arrivando in WhatsApp, ma ci sarà anche in Italia e in Europa?

Crediti: WaBetaInfo

Nell’ultima beta di WhatsApp per iOS, un gruppo ristretto di utenti ha avuto accesso ad una nuova funzionalità che permette loro di creare dei chatbot con AI, andando a personalizzare la personalità e le risposte. Tutto questo grazie all’integrazione ufficiale di AI Studio, uno strumento di Meta che negli Stati Uniti gli utenti hanno già potuto apprezzare all’interno di Instagram.

Al momento, purtroppo, non si conoscono ancora le tempistiche per l’arrivo di questa funzionalità all’interno della versione stabile, ma anche la disponibilità nel nostro paese non sembra essere così scontata. Attualmente, infatti, AI Studio non è ancora disponibile in Europa o in Italia, quindi anche una eventuale integrazione in WhatsApp potrebbe non arrivare molto presto qui da noi.

