vivo X200 FE ufficiale con fotocamere ZEISS e design compatto, arriverà in Italia

La compagnia cinese ha annunciato oggi il suo flagship killer compatto per i mercati Global, un dispositivo di fascia medio alta caratterizzato da caratteristiche solide e stile da vendere. Ecco tutte le novità di vivo X200 FE tra specifiche tecniche, prezzo e uscita. Inoltre c’è la conferma ufficiale: è in dirittura d’arrivo anche in Italia!

vivo X200 FE: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global

Crediti: vivo

Come avevamo già intuito il nuovo smartphone è un rebrand del modello cinese S30 Pro Mini: design e specifiche restano invariate, ma ora anche l’occidente ha avuto il suo smartphone compatto della serie.

La gamma X200 cinese presenta anche una variante Mini, mai arrivata in versione Global. In Italia abbiamo assistito al lancio di vivo X200 Pro ed ora la famiglia si allarga con vivo X200 FE. Comunque dimenticate il design del fratello maggiore, perché la nuova aggiunta cambia totalmente stile.

Crediti: vivo

Il modulo fotografico presenta un look a capsula affiancato da un terzo sensore fotografico ed un flash LED circolare. Frontalmente trova spazio uno schermo AMOLED piatto da 6,31″ di diagonale, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Lo smartphone è mosso dal Dimensity 9300+, ex SoC di punta di MediaTek, accompagnato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, il tutto alimentato da 6.500 mAh di batteria con ricarica da 90W.

Il comparto fotografico è basato sul sensore IMX921 da 50 MP, affiancato da un teleobiettivo IMX882 ed un ultra-grandangolare; tutte le ottiche sono a marchio ZEISS.

Prezzo e uscita in Italia

Il nuovo vivo X200 FE ha debuttato a Taiwan in queste ore, al prezzo di circa 788€ al cambio attuale. Grazie al sito ufficiale sappiamo che arriverà anche in Italia: non c’è ancora una data ma il debutto dovrebbe avvenire a stretto giro, forse nel corso della prima metà di luglio.

Le colorazioni disponibili da noi saranno due, Black Luxe e Blue Breeze, ma a Taiwan sono state lanciate altre versioni (con scocca gialla e rosa).

vivo X200 FE – Scheda tecnica